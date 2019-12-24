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Украина

Американца – участника АТО, выдачи которого требуют США, освободили из-под стражи

18:35 24 декабря 2019 289
Крейг Ленг
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 24 декабря, в Винницком апелляционном суде рассмотрели дело гражданина США Крейга Ленга, воевавшего на Донбассе на стороне Украины. «ФАКТЫ» подробно освещали дело этого военнослужащего.

Адвокат американца Дмитрий Моргун написал в Facebook, что суд изменил меру пресечения Крейгу Ленгу с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Однако вскоре адвокат сообщил новую информацию: «Ленга не отпускают. Администрация СИЗО уклоняется выполнять решение Апелляционного суда, набравшего законную силу с момента провозглашения. Принимаем меры по регистрации уголовного производства в отношении должностных лиц администрации СИЗО в ГБР».

Ранее сообщалось, что, по данным полиции США, в апреле 2018 года он совершил убийство в штате Флориде. С целью ограбления Ленг якобы убил супружескую пару и похитил 3 тысячи долларов. Если преступление будет доказано, то американцу на родине грозит смертная казнь. Крейг воевал добровольцем в «Правом секторе», а затем заключил контракт с ВСУ и вошел в состав Грузинского легиона.

Фото: Лика Толорая, Gazeta.ua

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