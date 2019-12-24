- 07:43 Зеленский выступил со срочным обращением в связи с крушением самолета МАУ в Иране
- 07:40 Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляция женского спринта на этапе Кубка мира
- 07:37 Очками или линзами надо начинать пользоваться даже при незначительном ухудшении зрения, — врач
- 07:31 Новые тренды в маникюре: дизайн bubble
- 07:23 Мокрый снег и дождь: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
- 06:55 В Украине повысили выплаты трем категориям пенсионеров: кто начнет получать больше с января
- 06:42 "Тусите стоя": в РФ начали жаловаться на поезда через Крымский мост
- 05:59 В Украине объявлен день траура по жертвам авиакатастрофы в Иране
- 05:35 "А черный лебедь на пруду": храбрая птица едва не утопила собаку, защищая свою территорию
- 04:55 Крушение самолета МАУ: Зеленский вернулся в Киев и проводит совещание в ОП
- 04:30 Стеснение пропало: Волочкова показала голую грудь
- 03:55 Никакая не депрессия из-за Селены Гомес: у Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь
Новые тренды в маникюре: дизайн bubble (фото)
Пена — любимый эффект не только в молекулярной кухне, но и в бьюти-индустрии. Ее текстура легкая, а это в цене. Пена для волос, мусс для душа — все эти средства давно стали для нас привычными и любимыми. И вот мода дошла и до нейл-арта. Пена на ногтях смотрится необычно и эффектно. А называется это bubble-дизайн.
Но у многих модниц один за другим возникают вопросы. Например, какого размера должны быть пузырьки? С какой цветовой палитрой их лучше всего сочетать? Как вписать в свой образ, чтобы он был органичным? Насколько bubble-дизайн практичен в быту?
О модном тренде 2020 года «ФАКТЫ» расспросили нейл-стилиста из Румынии Кармен Саржи.
— Bubble-дизайн — огромное поле для фантазий, — говорит Кармен Саржи. — Эта новинка все больше завоевывает сердца модниц. Все, как обычно, начинается с Instagram… Новые креативные идеи быстро подхватываются. И если они придутся модницам по вкусу, то начинается настоящий бум. Думаю, bubble-дизайн будет все популярнее и популярнее. На его основе нейл-стилисты смогут предлагать интересные, необычные композиции. Год ведь только начался.
— Некоторые стилисты сравнивают его с пеной шампанского, другие — с мыльными пузырями. Как вы видите этот дизайн? В чем его красота и стиль?
— Чем больше пузырей, тем красивей. Чем роскошней пена, тем эффектнее.
— Слышала, что пузырьки должны быть разного размера, тогда пена выглядит естественной. А что вы думаете по этому поводу?
— Если вы используете для покрытия ногтей теплые цвета, можно сделать не так много пузырьков. А на холодных тонах красиво смотрится большее их количество. К тому же желательно, чтобы они были одного размера.
— В каких цветах этот дизайн красив, а в каких не особенно?
— Мне не очень нравится, как он выглядит на темных цветах. Но у каждого свое видение. А вот на светлых оттенках bubble-дизайн смотрится великолепно. Это может быть нюд, белый, а также нежный розовый цвет. К слову, дизайн в такой палитре оттенков подойдет даже невестам.
— А что скажете насчет сочетания с синим или красным?
— Это отличная идея, ведь синий и красный — фавориты зимы. Думаю, и летом синий будет лидировать, особенно в матовом исполнении.
— Можно ли сочетать этот дизайн с черным, золотистым и серебристым покрытиями?
— Да, особенно на черном он будет выглядеть великолепно. Это будет напоминать кожу змеи.
Читайте также: Новые тренды в маникюре: эффект крупной вязки, зимние узоры (фото)
— На какой длине ногтей bubble-дизайн выглядит эффектней всего?
— На средней. В приоритете миндалевидная форма.
— Этим дизайном лучше выделить на руке 1−2 пальца или можно нанести его на все ногти?
— Думаю, первый вариант сделает ваш стиль более изысканным. Однако в отдельных случаях bubble-дизайн может хорошо смотреться и на всех пальцах. Эта идея может быть подхвачена любителями экстравагантности.
— Насколько дизайн практичен в носке?
— Если вас не смущают рельефные ногти, этот маникюр для вас.
— Можно ли советовать такой дизайн путешественницам, которые отправляются на горнолыжный курорт?
— Кататься на лыжах они обязательно будут в перчатках. Поэтому, насколько комфортно будут чувствовать себя там с рельефным маникюром, можно протестировать заранее. Вообще, этот дизайн можно носить и в повседневности, и на отдыхе. Главное — привыкнуть к текстуре ногтей. Особенно — если этим дизайном вы декорировали все пальцы. Чтобы выглядеть стильно, порой приходится выходить на время из зоны комфорта.
— Стоит ли сочетать bubble-дизайн с блестками?
— Все зависит от мастерства воплощении идеи.
— Уместен ли дизайн для офиса?
— Он не имеет ограничений, если выполнен со вкусом. Важно, чтобы ваш образ в целом был гармоничным. Могу дать совет: в маникюре для офиса выделяйте на руке только один пальчик.
— Кармен, а ваши ногти уже украшал bubble-дизайн?
— К сожалению, еще не было возможности сделать его себе. Но это моя мечта. Я выберу молочные оттенки, нюд или красный.
— Как сочетать такой маникюр с одеждой?
— Выбирайте цвета, которые подчеркнут красоту ваших ногтей. Новый год предлагает новые тренды. Но, например, для меня очень важно, чтобы они дополняли мой классический элегантный стиль.
Читайте также: Новые тренды в праздничных прическах: модные укладки и декор (фото)
— А как комбинировать bubble-дизайн с украшениями?
— Думаю, этот дизайн самодостаточный. Но если все же вы хотите дополнить его аксессуарами, выбирайте тонкие и нежные украшения.
— Есть ли правила сочетания дизайна маникюра и макияжа?
— Лично я их не сочетаю. Не думаю, что помада и покрытие ногтей должны быть в одном цвете, тем более оттенке. Но многие женщины продолжают так считать — и это факт.
— Есть ли для этого дизайна ограничения по возрасту?
— Нет, конечно. Стильная женщина в любом возрасте стремится быть в тренде.
Читайте также: Названы самые модные новогодние украшения: красиво и стильно (фото)
— Какова формула стиля женщины, которая выглядит потрясающе?
— В ее взгляде вы можете прочесть вдохновение, она окрылена любовью к миру.
— Какие ваши творческие планы на 2020 год?
— Хочу дарить посредством своей профессии, которую очень люблю, вдохновение многим женщинам, которые стремятся быть стильными и красивыми. Мечтаю создавать дизайны, которые можно сравнить с произведением искусства.
— Сегодня многие девушки стремятся стать нейл-стилистами. Что бы вы им посоветовали?
— Это серьезный выбор. Прежде всего нужно обладать терпением и стремлением постоянно учиться. Вы должны быть готовы к самоотдаче с тем, чтобы достичь совершенства. Маникюр должен быть выполнен идеально, а дизайн — креативно и со вкусом.
Ранее о модном праздничном маникюре рассказала румынский нейл-стилист Родика Мунтеану — многократная чемпионка мира по ногтевому искусству, судья международных конкурсов по нейл-арту .
Идеями праздничного дизайна ногтей с «ФАКТАМИ» поделилась также нейл-стилист из Румынии Тина Унгар.
Фото из альбома Кармен Саржи
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"