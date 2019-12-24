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Что будет с субсидиями: Гончарук сделал важное заявление
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук решил высказаться по злободневному для многих украинцев вопросу возможной потери права на получение субсидии.
С этой целью в эфире одного из телеканалов глава правительства заявил, что исключает пересмотр правил предоставления субсидий.
По словам топ-чиновника, те, кто получает субсидию на протяжении этой зимы, не потеряют ее.
«Тем, кому назначена субсидия, на протяжении этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий… Тем, кому назначена субсидия, — они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого», — заявил премьер.
При этом он добавил, что президент Владимир Зеленский дал указания разработать механизм для снижения цен в платежках исходя из того, что 35% населения платят за тепло, которое генерируется теплогенерирующей компанией. А сами компании являются естественными монополиями, поэтому тариф устанавливается НКРЭКУ. В свою очередь, тариф был установлен, исходя из цены на газ в прошлом году.
«Мы посмотрели … несправедливо, что люди получают большие платежки. Сегодня мы фактически дали инструмент местным властям, каким образом снизить платежки на тот процент, на сколько подешевел газ», — добавил премьер.
При этом он не исключил роста тарифов в будущем, когда каждый регион сможет самостоятельно устанавливать рыночные цены на тепло.
Напомним, с 1 октября в Украине поменялся механизм выплаты субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно изменениям, теперь получатель субсидии сможет самостоятельно выбирать, куда будут перечисляться средства: один из уполномоченных банков или выплатные объекты «Укрпочты» (кассы в отделениях или доставка почтальоном на дом). Кроме того, местная власть получила больше возможностей для регулирования выплат субсидий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сразу после принятия Радой законопроекта № 1231 с учетом правок Зеленского Кабмин утвердил постановление о проведении пилотного проекта по верификации получателей пенсий, субсидий и социальных выплат. Его суть — проверка информации на граждан, которая уже содержится в ряде реестров и баз данных. То есть, фактически создается досье на каждого украинца, по которому людей смогут «верифицировать» даже без их ведома. Постановление Кабмина предусматривает верификацию не самих получателей, а пока только данных о них, которые уже содержатся в госреестрах.
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