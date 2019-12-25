Украина

Горячие танцы под елочкой: в Одессе полуголая "снегурочка" станцевала тверк перед мэрией (видео)

В Одессе решили оригинально подойти к встрече католического Рождества и новогодних праздников в целом: полураздетая девушка в костюме Санта-Клауса станцевала тверк на площади перед городским советом.

Об этом пишет «Думская».

«Камеры коммунального учреждения … зафиксировали необычный предновогодний танец на Думской площади», — говорится в сообщении.

Судя по откровенным движениям красотки, она танцует тверк — танец, при исполнении которого важна работа ягодицами.

На ролике видно, как «моделька» и фотографирующая ее подруга перемещаются по площади и периодически делают снимки на фоне городских новогодних декораций.

Увидевшие в Сети ролик зрители бурно прокомментировали веселый танец: «Не застудилась?», «Молодцы девочки. В „нолике“ хороший свет для фото. Равномерный, без лишних теней».

Не обошлось традиционно и без скабрезностей: «Выглядит этот жопотряс, как минимум, потешно», «Как кум говорит: «Аж просится…», «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы своих не наделало».

В свою очередь авторы ролика — сотрудники коммунального предприятия, которому принадлежат видеокамеры, похоже, искренне порадовались за девушек: " Хотим пожелать юным талантам больших успехов в поиске новых творческих форм и идей!"

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что потешно танцевать могут не только красивые девушки, но даже и … попугаи. Так, одна из птиц привели пользователей Сети в восторг своим зажигательным танцем.

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