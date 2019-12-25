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Обещанного снижения цены на тепло можем не заметить: в Украине повысят тариф на транспортировку газа
Наряду с обещанным премьер-министром снижением на 30% тарифов на отопление оно, похоже, может остаться незамеченным некоторыми потребителями, так как во вторник, 24 декабря, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение цен на транспортировку газа в два этапа в следующем году.
В сопроводительных документах с заседания НКРЭКУ говорится, что повышение тарифов на услуги распределения газа планируют осуществить в два этапа — с 1 января и с 1 июля 2020 года.
Таким образом, комиссия повысила тарифы для 44 региональных газораспределительных компаний. Например, с 1 января тариф будет составлять от 0,28 до 1,99 гривен за кубометр в месяц, с 1 июля — от 0,28 до 2,73 гривен за кубометр в месяц в зависимости от региона.
Как сообщили в департаменте по регулированию отношений в нефтегазовой сфере, на первом этапе повышение цены на распределение газа в среднем по стране составит 30%.
Но указанный тариф влияет на конечную стоимость газа для потребителей и может отличаться в зависимости от региона.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», фиксированная цена на газ для населения до конца отопительного сезона составит 6600 гривень за тыс. кубических метров с НДС без транспортировки. На данный момент в Украине цена на газ для населения составляет 5878 гривен за тысячу куб. метров, а для промышленности — 7755 гривень
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