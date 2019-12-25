"Крошка с обложки": длинноногую Шайло Джоли-Питт просят не менять пол ради карьеры модели

Шоу-бизнес

«Ставшая» недавно Джоном дочь Джоли и Питта Шайло снова оказалась в центре внимания общественности. Поводом для этого стал поход накануне рождества Анджелины Джоли с дочерьми на предпраздничный шопинг. Выход знаменитостей не остался незамеченным — фото папарацци мгновенно облетели западные таблоиды, пишет Woman.ru со ссылкой на Metro.co.uk.

На снимках радостные 14-летняя Захара и 13-летняя Шайло идут рядом с мамой. При этом поклонники звездной семьи Джоли-Питт обратили внимание на то, что 13-летняя наследница актрисы уже практически догнала ее по росту.

А кроме того, ее ноги — настоящие ноги модели! Фанаты наперебой бросились уверять друг друга, что с такими внешними данными Шайло с легкостью покорит модельный Олимп.

Они начали наперебой обращаться к девушке с просьбами наподобие «Милай, не меняй пол, ты станешь супер-моделью!», «Шайло, одумайся» и т. д.

Традиционно у такой точки зрения нашлось немало и противников: по их мнению, одних ног недостаточно. Кроме того, Шайло никогда не проявляла интерес к публичности — наоборот, во время выходов в свет она, как правило, позирует скованно, сутулится, прикрывает грудь и явно думает о том, как бы побыстрее скрыться от объективов.

Впрочем, никто не знает, о чем на самом деле мечтает 13-летняя Шайло, ведь вся информация о ней — это сообщения инсайдеров. Но первый шаг, как говорится, сделан — возможно, кто-то передаст просьбы фанатов девушке, и она всерьез задумается о подобной перспективе. К тому же и ее любимый папочка Брэд может приложить свои усилия для этого.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Брэд Питт рассказал, что когда его бывшая супруга Анджелина Джоли подала официальный запрос от имени Шайло на смену имени, ему лично эта затея пришлась не по душе. Но так как он решил не портить отношения с дочерью, то согласился удовлетворить ее просьбу. При этом Питт добавил, что лично ему это не нравятся и многие другие вещи, которые Анджелина позволяет детям.

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