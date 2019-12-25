Смертельное ДТП с подростком в Полтаве: в деле наметился скандальный поворот

Происшествия

Общественность Полтавы и СМИ внимательно следят за ходом судебного процесса над владелицей ресторанов 35-летней Натальей Саенко, которая в ноябре прошлого года, будучи за рулем внедорожника Merсedes-Benz на нерегулируемом перекрестке в центре города, на улице Соборности, сбила 14-летнего велосипедиста Артема Левченко. Травмы оказались несовместимы с жизнью — спустя два месяца, не приходя в сознание, подросток умер.

С самого начала в этом резонансном деле было много процессуальных нарушений, допущенных правоохранителями. Например, экипаж патрульной полиции, выехавший на место ДТП, позволил мужу Саенко снять видеорегистратор с Mercedes, который был возвращен следователю на следующий день чистым. Патрульные работали с выключенными бодикамерами. Не были установлены свидетели, зато на месте происшествия почему-то сразу же оказался прокурор областной прокуратуры…

Очень вяло велось досудебное расследование. Изначально уголовное производство было открыто за нарушение Правил безопасности дорожного движения либо эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортным средством, причинившим пострадавшему телесные повреждения средней тяжести, хотя было очевидно, что повреждения тяжелые. А подозрение Саенко в совершении преступления было вручено только после смерти мальчика. То есть, два месяца она продолжала водить другой автомобиль (поскольку Mercedes был арестован), подвергая опасности других участников дорожного движения. Тем более, правоохранителям было известно, что за период с 2015 по 2018 год Саенко трижды привлекалась к административной ответственности за превышение скорости и один раз за вождение в нетрезвом состоянии.

Дело Саенко ведет судья Октябрьского районного суда Полтавы Анатолий Савченко. По мнению стороны потерпевших, а также активистов, участвующих в открытом процессе в качестве наблюдателей, не только он, но и следователи Главного управления Нацполиции в Полтавской области всячески пытаются выгородить подозреваемую. Так, например, 18 декабря судья принял решение вернуть собственнице Mercedes, фигурирующий в уголовном производстве как вещественное доказательство.

А 23 декабря судья Наталья Тимошенко рассматривала жалобу потерпевших на действия следователя ГУ НП Евгении Кожемякиной, которая еще 13 ноября закрыла уголовное производство, возбужденное в рамках этого дела в отношении Саенко по ч.1 ст. 135 УК Украины. За заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению закон предусматривает ограничение свободы сроком на два года либо лишение свободы на тот же срок.

Адвокат семьи Левченко Дмитрий Семеха подчеркивал, что его подзащитные не были уведомлены о закрытии этого производства, во-первых, а, во-вторых, для его закрытия нет оснований. Поскольку подсудимая, как уже установлено, не то, что не подошла к сбитому мальчику,но даже не вызвала «скорую» и не обезопасила места происшествия, чтобы на потерпевшего не наехали другие машины. Вместо этого она звонила родным и близким, сообщая о том, что попала в аварию.

Следователь Кожемякина утверждает, что в действиях Саенко отсутствует состав преступления, поскольку, дескать, она не имеет специального медицинского образования, поэтому не могла правильно оказать помощь потерпевшему. И что смерть Артема, учитывая тяжесть травм, все равно наступила бы. Это было неотвратимо, независимо от того, оказала бы Саенко ему помощь или нет.

Такой аргумент больше всего возмутил не только потерпевшую сторону, но и полтавчан, следящих за процессом.

Судья объявила перерыв в заседании до 9 января.

Своей вины подсудимая, которая будет находиться под ночным домашним арестом до 16 февраля, не признает.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Херсоне 31-летняя женщина за рулем внедорожника Volkswagen Touareg на пешеходном переходе наехала на двух несовершеннолетних. По словам очевидца происшествия, дело пытались замять. Якобы муж женщины-водителя пытался доказать, что дети перебегали улицу в неположенном месте. А Херсонский городской суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде личного обязательства.

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