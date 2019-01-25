Водитель даже не подошла к сбитому мальчику: в Полтаве возобновили расследование резонансного ДТП

Происшествия

7 января в Полтавской областной клинической больнице скончался 15-летний Артем Левченко. Пятнадцать лет ему исполнилось в декабре. Он не праздновал день рождения и не принимал гостей. Его одноклассники в этот день собрались под окнами реанимационной палаты с надувными шарами и плакатами с пожеланиями скорейшего выздоровления. Увы, подросток так и не вышел из комы, в которой провел два месяца. 6 ноября прошлого года девятиклассник Полтавской специализированной (спортивной) школы № 14 не пошел на уроки из-за болей в животе. Но к обеду состояние улучшилось, и парень выехал из дому на велосипеде по каким-то своим делам. Шлем не надел — то ли забыл, то ли проигнорировал. Поехав через Корпусный парк, продолжил путь через «зебру» на перекрестке улиц Соборности и Лидова в центре города. И в этот момент был сбит внедорожником Mersedes Benz, за рулем которого находилась 34-летняя владелица двух ресторанов и парикмахерской.

За свою ошибку парень из хорошей интеллигентной семьи (его родители известные в Полтаве медики) заплатил жизнью. Эксперты, анализируя этот случай, указывают, что Артем являлся участником дорожного движения, поэтому не должен был садиться за руль велосипеда без соответствующей экипировки — защитного шлема и жилета со светоотражающими полосами. Кроме того, при пересечении пешеходного перехода обязан был вести велосипед в руках.

Обстоятельства ДТП нигде не зафиксированы. Именно на том участке одной из самых оживленных центральных улиц Полтавы почему-то до сих пор не установлены камеры видеонаблюдения. К тому же на злополучном отрезке дороги не было автомобилей, на видеорегистраторах которых могла бы остаться фиксация столкновения машины с человеком (во всяком случае, так утверждают трое опрошенных свидетелей происшествия). В довершение ко всему у патрульных, приехавших на оформление ДТП, не работали камеры.

Сейчас следствие рассчитывает на восстановление записей видеорегистратора участницы ДТП, сидевшей за рулем «Мерседеса». Специалисты говорят, что можно не только определить, удалялись записи или нет, но и воспроизвести стертые. Водитель, по всей видимости, пыталась уничтожить улику, поскольку после аварии сразу же позвонила мужу и охраннику. По словам одного из свидетелей, она даже не подошла к сбитому мальчику. Вызванные ею мужчины, приехав на место происшествия, первым делом сняли с машины номера и видеорегистратор. Кто именно из них это сделал, не установлено. Сначала говорили, что муж, сейчас — что охранник. Не исключено, что вину женщины возьмет на себя этот человек. В патрульной полиции открещиваются от того, что незаконные манипуляции были произведены в присутствии ее экипажа. Дескать, патрульные приехали позже. Видеорегистратор на следующий день после аварии вернул следователю муж предпринимательницы, сказав, что на нем нет записей. При этом уточнил, что ничего с флеш-носителя не удалял, но он… поврежден. Хотя позже виновница ДТП на своей странице в «Фейсбуке» написала, что разрешение на снятие видеорегистратора дали патрульные… Следователь Полтавского городского отдела полиции Виталий Скрыльник приобщил регистратор в качестве вещественного доказательства к материалам открытого уголовного производства лишь… через неделю. Экспертизы назначены в конце декабря и начале явнваря.

Пока родные, близкие и даже не знакомые семье Артема люди пытались вытащить школьника из комы (он находился на аппарате искусственного дыхания), бизнесвумен со своим окружением и правоохранителями пытались сделать все, чтобы обвинить в случившемся одного ребенка. За два месяца следователь взял показания аж (!) у трех свидетелей. Да и то спустя несколько дней после аварии. Никто из них, как выяснилось, не мог описать в деталях момент столкновения. Но указывали, что велосипедист без шлема ехал довольно быстро и появился на переходе внезапно. А вот водитель «Мерседеса», по оценкам свидетелей, двигался со скоростью не более 50—70 километров в час.

— На скорости пятьдесят километров вполне реально резко затормозить, если на дороге появляется опасность, и не допустить наезда, — говорит мой знакомый, обладающий многолетним водительским стажем.

Но все это лишь теория и предположения. Чтобы собрать полную доказательную базу, нужно провести ряд экспертиз, которые дадут ответ на вопрос, кто из участников ДТП с какой скоростью двигался и мог ли избежать столкновения. Полиция говорит, что экспертизы назначены, однако результатов нет, хотя с момента аварии прошло уже более двух месяцев. Все это наталкивает на мысль, что дело пытаются спустить на тормозах.



* ДТП произошло в самом центре Полтавы. Фото из соцсетей

— Даже если нет свидетелей, мы имеем, на мой взгляд, абсолютно четкий факт, что здесь не все чисто, — высказал свое мнение в эфире ток-шоу «Криминал» на телеканале «Прямий» столичный автоэксперт Виталий Максимов. — Один из главных признаков этого — с автомобиля были сняты номера. Второй — циничное снятие видеорегистратора и удаление из него записей. Это было сделано только потому, что человек, находившийся за рулем, понимал: он виноват, нарушил Правила дорожного движения. Иначе, где логика? Если ты едешь по правилам, и на дорогу выскакивает ребенок на велосипеде, ты делаешь все возможное, чтобы не допустить столкновения. На скорости 50 километров в час при торможении можно причинить пешеходу максимум ушиб или перелом. А у «Мерседеса» разбито лобовое стекло и смято левое крыло. И шлем, будь он на ребенке, его бы не спас.

За два месяца не была проведена и судебно-медицинская экспертиза, на основании которой было бы возможно переквалифицировать статью, по которой обвиняется водитель «Мерседеса». Несмотря на то что мальчик сразу же впал в кому и у него диагностировали перелом основания черепа, перелом позвоночника, массивное кровоизлияние в мозг, уголовное производство было открыто за «нарушение Правил дорожного движения, повлекшее нанесение потерпевшему телесных повреждений средней тажести». Увы, полтавские врачи ничем не могли помочь сыну своего коллеги Олега Левченко, который работает анестезиологом-реаниматологом в областной клинической больнице. Артема прооперировали в столичном Институте нейрохирургии, где он находился под наблюдением медиков три недели. Однако полученные травмы не оставили ему шанса на жизнь.

А поскольку за два месяца следствие не удосужилось провести потерпевшему судебно-медицинскую экспертизу, на основании которой произошла бы переквалификация вменяемой водителю статьи (это автоматически дало бы основание предъявить ей подозрение, отобрать водительские права и избрать меру пресечения), она продолжала вести обычную жизнь. Разъезжала на другом автомобиле, руководила работой в ресторанах и парикмахерской. Пыталась загладить свою вину перед родителями Артема — на протяжении месяца перевела им 80 тысяч гривен (четыре раза по 20 тысяч) на лечение сына. Олег и Наталья вернули ей эти деньги, но сохранили копии квитанций для суда. Не хотят, чтобы оказание материальной помощи трактовалось судом как смягчающее обстоятельство. Водитель «Мерседеса», будучи еще в качестве свидетеля по ДТП, приобщила эти квитанции к делу. Как мог следователь позволить ей такое сделать? На лицо попытка всячески избежать не только ответственности, но и самого расследования. Все похоже на то, что следствие вместе с участницей ДТП выжидали, чем закончится эта история. Вдруг Артем выжил бы…

— Знаете, в чем проявляется цинизм этого преступления? — спрашивает адвокат семьи Левченко Дмитрий Семеха. — В том, что подозрение участнице ДТП было вручено только после смерти Артема. А на чем базируется ходатайство об избрании меры пресечения? На протоколе осмотра места происшествия, показаниях трех свидетелей, которые якобы присутствовали в момент ДТП и что-то слышали и видели, а также на положительной характеристике женщины и еще нескольких общих документах. Никаких выводов экспертиз! Материалы в суд были переданы сырыми, и только под давлением общественности. По этому делу подозрения должны быть вручены, по моему мнению, нескольким людям (8—10 человек). Почему на месте ДТП присутствовал представитель прокуратуры, почему патрульные полицейские позволили посторонним рыться в машине и что-то оттуда забирать. Не понятно также, почему следствие и прокуратура сразу не переквалифицировали статью, вменяемую водителю авто. Ведь кома, согласно определению степени нанесения телесных повреждений, является тяжелым повреждением, угрожающим жизни потерпевшего. В этих «проколах» я усматриваю признаки профессиональной халатности. И если бы не протесты общественности, все «порешалось» бы втихаря, как обычно.



* После аварии врачи два месяца боролись за жизнь Артема

Именно благодаря неравнодушным полтавчанам расследование в этом резонансном ДТП сдвинулось с места. Пока Артем еще боролся за свою жизнь, люди устраивали пикеты с требованием игнорировать бизнес-предприятия предпринимательницы и наказать ее по-справедливости. Ведь женщина, как стало известно, уже привлекалась к административной ответственности за превышение скорости и пребывание за рулем в нетрезвом состоянии. А несколько лет назад она едва не наехала (вовремя успела затормозить) на девочку-подростка, которая, выйдя из общественного транспорта, переходила дорогу. Ребенок упал в сугроб и угодил в больницу с сотрясением мозга. Родители потерпевшей тогда не стали обращаться в полицию.

После смерти Артема общественность более настойчиво стала требовать от правоохранителей активизации и прозрачности в проведении следствия, устраивая пикеты возле областной прокуратуры. Начальник Главного управления национальной полиции в Полтавской области Андрей Замахин принял решение отстранить от ведения дела следователя Виталия Скрыльника, который, кстати, имеет лишь двухгодичный стаж работы в этой должности, и его непосредственного руководителя, начальника следственного отдела Полтавского городского отдела полиции Эдуарда Ефименко. Более того, в отношении их начато служебное расследование.

Назначена новая группа, которая оперативно провела следственные эксперименты со свидетелями и назначила материальное вознаграждение в размере 25 тысяч гривен каждому, кто предоставит видеозапись момента трагического столкновения на пешеходном переходе (на условиях конфиденциальности). Хотя это вряд ли выполнимо. Никто ведь специально не стоял на месте ДТП с включенной видеокамерой, а автомобилей, как утверждают свидетели, в тот момент рядом не было. Да и время уже упущено. Только сейчас правоохранители начали разыскивать еще одного свидетеля — женщину, находившуюся в момент аварии на пешеходном переходе, показания которой помогли бы следствию.

Есть ли перспектива у этого уголовного дела быть объективно расследованным? Дмитрий Семеха считает, что установить истину несложно. Можно было все расследовать за два-три часа. Просто расследование велось неквалифицированно, а доказательства пытались скрыть.

— Почему свидетели говорят разное? Потому что их запутывали вопросами, — считает адвокат. — Значительная часть доказательств, увы, уже уничтожена. Следствие до сих пор не изучило фотоматериалы дела, не установило всех свидетелей (их, судя по фотографиям из открытых источников, было достаточно). А экспертизу проводили люди, не имевшие на это полномочий, без привлечения экспертов. Я ознакомился с документами следствия, которые состоят из 200 страниц. Они даже не пронумерованы! На большинстве нет должных реквизитов (входящих и исходящих данных), которые подтверждали бы их достоверность. Это значит, что в деле может появиться еще сколько угодно страниц. Или исчезнуть. А водителя «Мерседеса» лично никто не допросил. Она общалась со следователями исключительно через своего адвоката.

А почему заменили следователей только после митингов полтавчан, требовавших отчета о проделанной работе? Только потому, чтобы показать Киеву: полиция что-то делает.

Автоэксперт Виталий Максимов говорит: «Следствие в подобных обстоятельствах проводится, как правило, необъективно. Потому что у нас те, кто ездит на „крутых“ авто, могут договариваться. Заплатить легче, чем отсидеть. Чужая человеческая жизнь стоит не так дорого, если у тебя есть деньги».

«Люди АБСОЛЮТНО не верят, что виновные будут преданы честному расследованию, суду и, возможно, наказанию. Не верят уже на молекулярном уровне. И для этого есть все основания…» — пишут одни в соцсетях. «В Украине полностью отсутствует система правосудия. Эту тоже «отмажут», — вторят им другие. «Особа, которая сбила насмерть ребенка, по информации СМИ, уже привлекалась за такие нарушения, но не была наказана должным образом. Скорее всего, виновники зарешали, общество промолчало. Если бы она была наказана тогда, возможно, сейчас Артем Левченко был бы жив. Молчание убивает. И эти убийства становятся все чаще», — негодуют третьи.

Участница ДТП пока два месяца будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Такое решение вынес Октябрьский районный суд Полтавы 9 января — в день, когда хоронили Артема Левченко. Согласно материалам открытого уголовного производства, она нарушила Правила дорожного движения, не уменьшив скорость перед пешеходным переходом, и не остановилась, увидев на нем людей, что повлекло смерть потерпевшего. Ей грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Смягчающим обстоятельством для нее может стать несовершеннолетний сын — ровесник Артема.

В суде Олег Губа, адвокат подозреваемой в совершении ДПТ, повлекшем смерть потерпевшего, указывал на то, что до сих пор нет технической экспертизы автомобиля, за рулем которого находилась его подзащитная, поэтому нельзя утверждать, что вина полностью ложится на нее. И просил суд изменить меру пресечения на домашний арест в ночное время или личное обязательство, аргументируя это тем, что у нее в подчинении около 40 человек, которые рискуют лишиться работы.

Открыто также уголовное производство по факту незаконного изъятия видеорегистратора, что квалифицируется как сокрытие тяжкого или особо тяжкого преступления. Подозрения по этой статье пока никому не предъявлены. Расследование ведут сотрудники Государственного бюро расследований. Но и это дело прокуратура открыла уже после смерти Артема.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», из-за сильного снегопада и штормового ветра, которые обрушились на Украину 23 января, полиция зафиксировала более 800 аварий. В том числе в Киеве авто влетело в остановку, где стояли люди.

Тем временем появились новые детали в деле Елены Зайцевой, виновницы кровавого ДТП в центре Харькова, в результате которого погибли 6 человек. О жертвах этой трагедии читайте в материале «Если бы сестра с племянницей задержались где-нибудь хоть на пару секунд — остались бы живы«

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