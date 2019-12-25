Мир

Катастрофа Ми-8 в России: в сети появились фото с места ЧП

В сеть выложили фото с места жесткого приземления вертолета Ми-8, который следовал по маршрут Байкит (Красноярский край России) — нефтяное месторождение.

В местном управлении МЧС не называют количество пострадавших, хотя ранее появилась информация о шести людях, которым понадобилась помощь медиков. Позже медицинские службы сообщили уже о 12 пострадавших.

Уже известно, что на борту находились пассажиры-вахтовики. Серьезные травмы получала одна из пассажирок и командир судна — у них переломы ног.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Краснодарском крае России разбился боевой вертолет Ми-28 «Ночной охотник», который был приписан к Минобороны РФ и конкретно к 55-му отдельному вертолетному полку в городе Кореновск. Тогда погибли командир экипажа Руслан Кушниренко и второй пилот Александр Склянкин. Вертолеты этого полка атаковали украинские военные корабли возле берегов аннексированного Крыма осенью 2018 года.

Фото Mash, Life shot

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