22.92 / 23.22 25.30 / 25.77
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Катастрофа Ми-8 в России: в сети появились фото с места ЧП

10:24 25 декабря 2019 370
В Красноярском крае упал вертолет Ми-8
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили фото с места жесткого приземления вертолета Ми-8, который следовал по маршрут Байкит (Красноярский край России) — нефтяное месторождение.

В местном управлении МЧС не называют количество пострадавших, хотя ранее появилась информация о шести людях, которым понадобилась помощь медиков. Позже медицинские службы сообщили уже о 12 пострадавших.

Уже известно, что на борту находились пассажиры-вахтовики. Серьезные травмы получала одна из пассажирок и командир судна — у них переломы ног.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Краснодарском крае России разбился боевой вертолет Ми-28 «Ночной охотник», который был приписан к Минобороны РФ и конкретно к 55-му отдельному вертолетному полку в городе Кореновск. Тогда погибли командир экипажа Руслан Кушниренко и второй пилот Александр Склянкин. Вертолеты этого полка атаковали украинские военные корабли возле берегов аннексированного Крыма осенью 2018 года.

Фото Mash, Life shot

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Крейг Ленг

Американца – участника АТО, выдачи которого требуют США, освободили из-под стражи

Гороскоп

Рыбы и Скорпионы могут остаться без денег: гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака

Пенсия в Украине

Пенсионеров увольнять не будут: стали известны "реальные сюрпризы" нового КЗоТа

Скрин с веб-камеры на курорте Драгобрат

Метели и гололед: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер