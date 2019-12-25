22.92 / 23.22 25.30 / 25.77
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Одессе лицеисты пытали 11-летнего мальчика: одного из подростков отправили в СИЗО

11:08 25 декабря 2019 81
Насилие
Инф. «ФАКТОВ»

Один из 16-летних подростков, который принимал участие в издевательствах над 11-летним мальчиком, по решению суда отправлен на два месяца в Измаильский следственный изолятор (Одесская область).

По информации «Бессарабия INFORM», такое решение принял Килийский районный суд. Второй участник издевательств над мальчиком отправлен под домашний арест. А за решеткой оказался его подельник, уже имеющий за плечами два тяжких преступления, включая грабеж.

Студенты профессионального лицея обвиняют в пытках, санкции инкриминируемой им статьи (ч.1 ст.127) УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет.

Напомним, что юноши завели знакомого 11-летнего мальчика в арендованное жилье, где заставили его полностью раздеться, снимая это все на камеру. Видео выложили в сети. В полицию обратилась мама пострадавшего, который отказывался ходить на учебу из-за травли в школе.

Эксклюзивный материал об избиении в школе «Били по голове, в пах и живот: все подробности жуткого инцидента со школьниками в Кропивницком» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Крейг Ленг

Американца – участника АТО, выдачи которого требуют США, освободили из-под стражи

Гороскоп

Рыбы и Скорпионы могут остаться без денег: гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака

Пенсия в Украине

Пенсионеров увольнять не будут: стали известны "реальные сюрпризы" нового КЗоТа

Скрин с веб-камеры на курорте Драгобрат

Метели и гололед: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер