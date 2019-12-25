Происшествия

В Одессе лицеисты пытали 11-летнего мальчика: одного из подростков отправили в СИЗО

Один из 16-летних подростков, который принимал участие в издевательствах над 11-летним мальчиком, по решению суда отправлен на два месяца в Измаильский следственный изолятор (Одесская область).

По информации «Бессарабия INFORM», такое решение принял Килийский районный суд. Второй участник издевательств над мальчиком отправлен под домашний арест. А за решеткой оказался его подельник, уже имеющий за плечами два тяжких преступления, включая грабеж.

Студенты профессионального лицея обвиняют в пытках, санкции инкриминируемой им статьи (ч.1 ст.127) УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет.

Напомним, что юноши завели знакомого 11-летнего мальчика в арендованное жилье, где заставили его полностью раздеться, снимая это все на камеру. Видео выложили в сети. В полицию обратилась мама пострадавшего, который отказывался ходить на учебу из-за травли в школе.

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