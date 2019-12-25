22.93 / 23.22 25.31 / 25.75
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Россия напала на Украину из-за отмены языкового закона»: «слуга народа» сделал скандальное заявление (видео)

12:08 25 декабря 2019 258
Алексей Устенко
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат Украины из фракции «Слуга народа» Алексей Устенко (83-й номер в партийном списке, глава инвестиционного направления французской компании с активами в Украине AgroGeneration) считает, что Россия напала на Украину из-за отмены закона о языке.

«В 2014 году был принят закон о языке, после чего спровоцировлись все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация вошла в Крым», — заявил «слуга народа» в эфире телеканала «НАШ». Этот фрагмент программы в соцсети выложил народный депутат Украины из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный депутат из фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко оскандалился выступлением на «Первом канале» российского ТВ. Он фактически позвал главаря боевиков «ДНР» Дениса Пушилина на переговоры под предлогом того, что «сторонам» нужно «писать новый Минск». Позже, пытаясь оправдать свое появление у пропагандистов, Шевченко заявил, что его подставили.

Фото со странички Алексея Устенко в соцсетях.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Крейг Ленг

Американца – участника АТО, выдачи которого требуют США, освободили из-под стражи

Кейт Миддлтон с фотоаппаратом

Кейт Миддлтон опубликовала новое милое фото принца Уильяма с детьми

Пенсия в Украине

Пенсионеров увольнять не будут: стали известны "реальные сюрпризы" нового КЗоТа

Гороскоп

Рыбы и Скорпионы могут остаться без денег: гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер