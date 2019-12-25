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«Россия напала на Украину из-за отмены языкового закона»: «слуга народа» сделал скандальное заявление (видео)
Народный депутат Украины из фракции «Слуга народа» Алексей Устенко (83-й номер в партийном списке, глава инвестиционного направления французской компании с активами в Украине AgroGeneration) считает, что Россия напала на Украину из-за отмены закона о языке.
«В 2014 году был принят закон о языке, после чего спровоцировлись все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация вошла в Крым», — заявил «слуга народа» в эфире телеканала «НАШ». Этот фрагмент программы в соцсети выложил народный депутат Украины из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный депутат из фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко оскандалился выступлением на «Первом канале» российского ТВ. Он фактически позвал главаря боевиков «ДНР» Дениса Пушилина на переговоры под предлогом того, что «сторонам» нужно «писать новый Минск». Позже, пытаясь оправдать свое появление у пропагандистов, Шевченко заявил, что его подставили.
Фото со странички Алексея Устенко в соцсетях.
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