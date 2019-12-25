Сильных морозов не ждите: синоптик удивила прогнозом на начало нового года

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В Украине сохраняется «осенняя» погода, однако дожди будут постепенно переходить в мокрый снег. 26 декабря он ожидается на территории большинства западных регионов страны, тем временем на юге будут актуальны сильные туманы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Ветер будет дуть с северо-запада, у западных регионах возможны сильные порывы.
Температура воздуха по всей территории Украины 26 декабря будет практически одинаковой — 3−7 градусов тепла, на западе — от нуля до 3 градусов со знаком плюс, в Крыму — до 9 градусов выше нуля.
В Киеве 26 декабря ожидается дождь, температура воздуха будет колебаться в диапазоне 5−6 градусов.
Метеокарта Европы на 26 декабря
До конца недели в Украине похолодает на 2−5 градусов, мокрого снега станет еще больше, однако в начале 2020 года и он растает с очередным потеплением.
Напомним, ранее в Украинском Гидрометцентре сообщили, что достаточно высокая как для декабря температура воздуха начнет снижаться в конце текущей недели. Также синоптики предупредили о резком ухудшении погоды, которое уже происходит в Карпатах.
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