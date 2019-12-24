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Дожди, снег и тепло: синоптик рассказала о погоде на Рождество и Новый год
Достаточно высокая для декабря температура воздуха начнет снижаться в конце текущей недели.
«С 27−28 декабря, в пятницу и субботу, в большинстве областей Украины температура воздуха снизится до плюс 3 — минус 4 градусов. А с 31 декабря — 1 января опять начнется потепление», — такой прогноз погоды на ближайшие дни дает синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, с началом похолодания в Украине дождь перейдет в мокрый снег и снег. На дорогах — снежная «каша», гололед, налипание мокрого снега.
«Такая погода уже устанавливается в околокарпатских районах и в ближайшие дни распространится на всю западную Украину, а потом уже и на большинство областей. Восток будет держаться дольше, но и туда к концу недели циклон принесет осадки», — прогнозирует синоптик.
Что же касается погоды на Рождество западного обряда, то 25 декабря в Украине ожидаются дожди, в западных областях — с мокрым снегом. Температура воздуха в течение дня прогнозируется на уровне + 3 + 8 градусов, на юге + 7 + 12 градусов.
В Киеве в среду ожидается дождь, днем — около +7 градусов.
«27−28 декабря готовьтесь ловить снежинки на нос и теплее одевайтесь. Кто уже привык к комарам и мухам, отпустите их на юг. Теперь — все внимание на безопасность на дорогах и тротуарах, и выбор хороших подарков. Всем, кто собирается на Сочельник, — вкусной кутьи и Божьего благословения», — пишет Наталья Диденко на своей страничке в соцсетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», циклон принес в Украину влажную погоду — водителей предупредили об ухудшении видимости на дорогах и мокром дорожном покрытии.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!