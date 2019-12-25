Общество и люди

Капсула времени: в Украине нашли 30-летнюю "Волгу" с пробегом 844 км и ящиками советской водки внутри (видео)

В Полтавской области обнаружили заброшенный автомобиль «Волга» ГАЗ-24−10 1989 года, пробег которой составил 844 км. Напомним, в Киеве появился уникальный трехколесный автомобиль Polaris Slingshot SL.

Об интересной находке сообщает Автоцентр со ссылкой на блогера Roma Urraco.

По словам последнего, ГАЗ-2410 был обнаружен в гараже, куда был пригнан в начале 2000-х годов высокопоставленным милиционером. Он приобрел авто, что называется, «на черный день», при этом пользовался другим автомобилем — ВАЗ-2106.

Седан сохранился в превосходном состоянии, в комплекте с нему обнаружили «родные» оптику, амортизаторы, рессоры, карбюратор, помпу.

Однако самой интересное ждало исследователей внутри автомобиля — в его салоне обнаружились банки советской сгущенки и четыре ящика водки производства 80-х.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали об автомобиле, который создал изобретательный беларус на случай зомби-апокалипсиса.



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