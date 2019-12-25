- 14:17 Боец ВСУ делает иконы из проволоки, которую находит на передовой под Донецком
- 14:14 Волшебный вкус Рождества: легкий рецепт венского штруделя
- 14:01 В ночь перед Рождеством в Харькове подорвали банкомат
- 13:56 Поймали на горячем: задержан полицейский, который продавал cлужебную информацию в Россию
- 13:27 «Человек образованный и умный»: Лукашенко высказался о сходстве с Зеленским
- 13:18 Козерогов ждет приятная встреча, а Близнецов — выигрыш: гороскоп на 26 декабря для всех знаков зодиака
- 13:17 Умерла автор культовой песни, ставшей главной темой сериала "Друзья"
- 13:16 Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма дебютировали на рождественском выходе королевской семьи
- 13:15 От дома остались руины: на Полтавщине прогремел смертельный взрыв
- 13:12 В больнице под Днепром у 7 пациентов после операции резко ухудшилось состояние: одна женщина скончалась
- 12:56 Капсула времени: в Украине нашли 30-летнюю "Волгу" с пробегом 844 км и ящиками советской водки внутри
- 12:49 Дело Шеремета: Кузьменко будет судиться с Аваковым
Капсула времени: в Украине нашли 30-летнюю "Волгу" с пробегом 844 км и ящиками советской водки внутри (видео)
В Полтавской области обнаружили заброшенный автомобиль «Волга» ГАЗ-24−10 1989 года, пробег которой составил 844 км. Напомним, в Киеве появился уникальный трехколесный автомобиль Polaris Slingshot SL.
Об интересной находке сообщает Автоцентр со ссылкой на блогера Roma Urraco.
По словам последнего, ГАЗ-2410 был обнаружен в гараже, куда был пригнан в начале 2000-х годов высокопоставленным милиционером. Он приобрел авто, что называется, «на черный день», при этом пользовался другим автомобилем — ВАЗ-2106.
Седан сохранился в превосходном состоянии, в комплекте с нему обнаружили «родные» оптику, амортизаторы, рессоры, карбюратор, помпу.
Однако самой интересное ждало исследователей внутри автомобиля — в его салоне обнаружились банки советской сгущенки и четыре ящика водки производства 80-х.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали об автомобиле, который создал изобретательный беларус на случай зомби-апокалипсиса.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».