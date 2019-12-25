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«Человек образованный и умный»: Лукашенко высказался о сходстве с Зеленским
Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит своего сходства с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
По словам Лукашенко, отвергает «родство» с ним и сам Зеленский. Как оказалось, об этом он рассказал «бацьке» во время их первой встречи в Житомире.
«Я когда был в Украине, с Володей встречались в первый раз. Мы идем вдвоем. А все там его начали… то ли упрекать, то ли спрашивать: «Вот вы похожи на Лукашенко» и прочее. Я ему говорю: «Тут надо отвечать: При чем тут Лукашенко?» На что он ответил: «Лукашенко — это Лукашенко, а Зеленский — это Зеленский», — рассказал глава Беларуси.
По его мнению, единственное сходство с Зеленским состоит в понимании того, что поиск путей для выхода из кризиса нужно искать не только на Западе или в России, «но и в Беларуси».
«Но то, что, допустим, Украина попала в сложную ситуацию, в которой когда-то Беларусь находилась, и мне приходилось из этого выкарабкиваться, — это опыт определенный. И Владимир Зеленский как человек умный — если вы с ним знакомы… да знакомы, раньше знали его, — он человек образованный и умный, он понимает, что не только на Западе или в России надо этот опыт черпать, но и в Беларуси, поскольку Беларусь — это еще и очень близкая для них страна. Поэтому он иногда действует такими методами и реализует те или иные задачи как решали это в Беларуси», — объяснил Лукашенко.
Напомним, сходство Зеленского и Лукашенко усилилось после парламентских выборов в Украине. Бывший посол Украины в Минске в 2010—2011 годах Роман Безсмертный считает, что на копирование манер «бацьки» в Зе-команде пошли намеренно.
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