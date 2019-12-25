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В Украине запустили реестр должников: кто в него попал и что им грозит
В реестре должников уже зафиксировано более 1,7 миллиона украинцев. Причем только 8% исполнительных производств — взыскания с юридических лиц, а 92% — с физических. За два месяца до этого украинцы с кредитной задолженностью получили право объявлять себя банкротами. Данные реестра должников доступны на правительственном сайте Opendatabot, сообщает РБК-Украина.
Причины попадания в реестр должников: проигрыш суда, невыполнение судебного решения, неуплата административного штрафа или коммунальных услуг, а также неуплата по кредитам или невыплата алиментов.
«Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг (например, для покупки или продажи недвижимости), а также это может повлиять на решение работодателя при приеме на работу», — заявил юрист Opendatabot Никита Подгайный.
Ранее сообщалось, что в Николаеве установили билборды с адресами неплательщиков за теплоснабжение.
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