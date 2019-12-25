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Украина

В Украине запустили реестр должников: кто в него попал и что им грозит

15:34 25 декабря 2019 240
Деньги
Инф. «ФАКТОВ»

В реестре должников уже зафиксировано более 1,7 миллиона украинцев. Причем только 8% исполнительных производств — взыскания с юридических лиц, а 92% — с физических. За два месяца до этого украинцы с кредитной задолженностью получили право объявлять себя банкротами. Данные реестра должников доступны на правительственном сайте Opendatabot, сообщает РБК-Украина.

Причины попадания в реестр должников: проигрыш суда, невыполнение судебного решения, неуплата административного штрафа или коммунальных услуг, а также неуплата по кредитам или невыплата алиментов.

«Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг (например, для покупки или продажи недвижимости), а также это может повлиять на решение работодателя при приеме на работу», — заявил юрист Opendatabot Никита Подгайный.

Ранее сообщалось, что в Николаеве установили билборды с адресами неплательщиков за теплоснабжение.

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