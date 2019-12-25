Украина

Стало известно, когда Шулявский мост в Киеве откроют для транспорта (видео)

Продолжаются работы на новом столичном путепроводе — конструкцию моста заасфальтировали и на дорожное покрытие нанесли временную разметку. Ранее на видео было зафиксировано, что работы продолжаются и в дневное, и в ночное время. Как сообщает УНИАН, власти Киева пообещали открыть движение транспорта по новому Шулявскому путепроводу в конце недели.

Мост обеспечит проезд с улицы Довженко на улицу Вадима Гетьмана. 25 декабря должен быть заасфальтирован подъезд со стороны улицы Довженко. Параллельно работники устанавливают ограждения барьерного и перильного типов.

После завершения дорожных работ предстоят технические испытания путепровода. С помощью специального оборудования измерят прогибы моста, а также статические и динамические нагрузки на него. В испытаниях будут участвовать восемь 30-тонных автомобилей — они создадут максимально допустимые нагрузки.

Ранее сообщалось, что старый Шулявский мост пережил несколько пожаров, а его боковая конструкция начала разрушаться — потребовался новый путепровод.

Фото: Павел Авдокушин

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