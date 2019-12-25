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В заложниках больше 300 человек: в Украине стартовал марафон в поддержку «узников Кремля»
Начался традиционный зимний марафон писем для политзаключенных, которых удерживают в России. Напоминаем, на днях один из бывших узников Кремля попросил политического убежища в Украине.
«Зимние праздники в неволе будут встречать по меньшей мере 87 граждан Украины за решеткой в России и оккупированном Крыму, и не менее 250 граждан Украины в подвалах оккупированного Донбасса», — написали в Facebook-сообществе Save Oleg Sentsov.
Подчеркивается, что для «узников Кремля» письма с воли — это связь с внешним миром, глоток свободы и огромная моральная поддержка. Письма — это напоминание, что о заключенных не забывают, за их освобождение борются и их ждут на свободе.
Для отправления писем в оккупированный Крым следует их написать на русском языке и указать на конверте год рождения, полное имя, отчество и фамилию адресата.
Письма в оккупированный Донбасс просят отправлять через Центр гражданских свобод: 1 024 Киев, Бассейная 9-Г, оф.25.
Ранее сообщалось, что в РФ спецслужбы задержали «сторонника «Правого сектора».
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