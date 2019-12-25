Мир

В Соборе Парижской Богоматери впервые за 200 лет не провели рождественскую службу

После пожара, произошедшего весной 2019 года, Собор Парижской Богоматери до сих пор не может принимать посетителей. Об этом сообщает «Голос Америки».

До нынешнего Рождества последний раз рождественскую мессу не проводили здесь из-за Французской революции 1789 года.

На восстановление Нотр-дам де Пари уже пожертвовали более 300 миллионов долларов, но реставраторы сомневаются в возможности полностью восстановить один из известнейших соборов мира. Повреждения столь значительны, что строительные леса могут обрушить всю конструкцию.

«Достопримечательность Парижа все еще настолько уязвима, что существует 50-процентная вероятность, что структура будет спасена, поскольку леса, установленные до пожара, представляют угрозу готическому стилю построения памятника», — заявил настоятель собора Патрик Шови, сообщает Укринформ.

По его словам, реставрация не начнется до 2021 года.

Ранее сообщалось, что Национальное собрание Франции одобрило законопроект, по которому все восстановительные работы в Нотр-Дам де Пари должны быть завершены в течение пяти лет.

Фото: BBC News Ukrainian

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