- 21:35 «Мы сделали это!»: в Украине провели первую за 15 лет операцию по пересадке сердца (видео 18+)
- 20:52 Не Путин: жители Германии назвали человека, которого боятся больше всех
- 20:38 Месси замахнулся на «вечный» рекорд Пеле
- 20:18 В Соборе Парижской Богоматери впервые за 200 лет не провели рождественскую службу
- 19:55 Оливье и домашний майонез на Новый год: секреты приготовления от известного телеведущего
- 19:39 Глава УГКЦ сделал заявление об объединении с ПЦУ
- 19:16 Стало известно, сколько украинские спортсмены получат за медали Олимпиады в Токио-2020
- 19:15 В заложниках больше 300 человек: в Украине стартовал марафон в поддержку «узников Кремля»
- 18:42 В Одессе избили женщину-военнослужащую: министр обороны резко отреагировал
- 18:12 Электричество из России в Украину не пойдет: Зеленский подписал важный закон
- 17:43 Стало известно, когда Шулявский мост в Киеве откроют для транспорта
- 17:29 Свитолина рискует пропустить Олимпиаду-2020 из-за конфликта с федерацией: что известно
Месси замахнулся на «вечный» рекорд Пеле (фото)
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси вплотную приблизился к, казалось, «вечному» бомбардирскому рекорду легендарного бразильца Пеле.
Дело в том, что Король футбола, выступая за «Сантос», забил 643 мяча и на данный момент является рекордсменом по количеству голов в составе одной команды. На счету Месси — 618 мячей, и учитывая тот факт, что последние девять из десяти сезонов Лео завершал с показателем 50 и больше голов, можно не сомневаться, что уже в 2020 году «вечный» рекорд будет превзойден.
Отметим, что аргентинский нападающий забил 432 гола в чемпионате Испании, 114 в Лиге чемпионов, 51 в Кубке Испании, 18 в Суперкубке Испании, 5 на клубном чемпионате мира и 3 в Суперкубке УЕФА.
Добавим, что на третьем месте в бомбардирском реестре располагается немец Герд Мюллер, забивший 565 мячей за мюнхенскую «Баварию», на четвертой строчке расположился португалец Эйсебио с 473 мячами в составе «Бенфики», а на пятой — другой португалец Криштиану Роналду, в активе которого 450 голов в футболке мадридского «Реала».
А тем временем звездный аргентинец занят семейными хлопотами и вместе с женой Антонеллой и тремя детьми ожидает подарков от Санта-Клауса на рождественские праздники.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси стал третьим после Флойда Мейвезера-младшего и Криштиану Роналду в списке самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!