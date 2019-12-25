Месси замахнулся на «вечный» рекорд Пеле (фото)

Спорт

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси вплотную приблизился к, казалось, «вечному» бомбардирскому рекорду легендарного бразильца Пеле.

Дело в том, что Король футбола, выступая за «Сантос», забил 643 мяча и на данный момент является рекордсменом по количеству голов в составе одной команды. На счету Месси — 618 мячей, и учитывая тот факт, что последние девять из десяти сезонов Лео завершал с показателем 50 и больше голов, можно не сомневаться, что уже в 2020 году «вечный» рекорд будет превзойден.

Отметим, что аргентинский нападающий забил 432 гола в чемпионате Испании, 114 в Лиге чемпионов, 51 в Кубке Испании, 18 в Суперкубке Испании, 5 на клубном чемпионате мира и 3 в Суперкубке УЕФА.

Добавим, что на третьем месте в бомбардирском реестре располагается немец Герд Мюллер, забивший 565 мячей за мюнхенскую «Баварию», на четвертой строчке расположился португалец Эйсебио с 473 мячами в составе «Бенфики», а на пятой — другой португалец Криштиану Роналду, в активе которого 450 голов в футболке мадридского «Реала».

А тем временем звездный аргентинец занят семейными хлопотами и вместе с женой Антонеллой и тремя детьми ожидает подарков от Санта-Клауса на рождественские праздники.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси стал третьим после Флойда Мейвезера-младшего и Криштиану Роналду в списке самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия.

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