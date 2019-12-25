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Игрок футбольной сборной Украины заявил о намерении встретить Новый год в Донецке и нарвался на критику
Полузащитник луганской «Зари» и сборной Украины Дмитрий Иванисеня сказал, что поедет отмечать праздники в оккупированный Донецк. Ранее сообщалось, что, вопреки слухам, киевское Динамо не интересуется этим футболистом.
В интервью изданию UA-Футбол Иванисеня сначала заявил: «Ощущал гордость от того, что выхожу на поле в футболке сборной Украины. Было приятно, что в тот вечер на трибунах стадиона были партнеры по луганской команде и моя жена».
Однако на вопрос о планах встретить Новый год он ответил: «Наверное, поеду в Донецк, где живет семья моей супруги. Там этот праздник и отметим».
В одном из комментариев к интервью пользователь с ником Сокира отметил: «А тебя не смущает, что Донецк оккупирован? Или ты там «свой»?
Как сообщалось ранее, Иванисеня дебютировал в сборной Украины в матче с Эстонией.
Фото: ФК «Заря» Луганск
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