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Один из лучших украинских гроссмейстеров отказался выступать за Украину
Двукратный победитель Всемирных Шахматных Олимпиад Павел Эльянов, разоблачивший ранее двойные стандарты спортивных чиновников, заявил, что больше не будет выступать за сборную Украины из-за конфликта с Федерацией шахмат Украины.
«На данный момент прекращаю любые взаимоотношения с Федерацией шахмат Украины. Конечно, играть за сборную не буду и, в принципе, не настроен под флагом Украины выступать более. Даже в индивидуальных соревнованиях. Речи о выходе из Федерации прямо в данный момент не идет, но фактически я себя не считаю членом Федерации сейчас», -сказал Эльянов в интервью Chess-News.
Свое заявление Эльянов сделал в контексте скандала, который возник в сборной Украины. Суть его в том, что восемь ведущих шахматистов страны обратились к общественности с требованием заменить главного тренера мужской сборной Украины Александра Сулипа на Владимира Баклана.
Эльянов подчеркивает, что Федерация заняла неконструктивную позицию, и не предпринимает никаких усилий для поиска компромисса с ведущими игроками.
Напомним, что Павел Эльянов — международный гроссмейстер (с 2001 года). В составе сборной Украины: победитель шахматных Олимпиад 2004 и 2010 годов, серебряный призер Олимпиады-2016 и командного чемпионата мира 2015 года, бронзовый призер Олимпиады 2012 года, бронзовый призер командного чемпионата мира 2011 года и бронзовый призер командного чемпионата Европы 2009 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре уроженец города Черноморска Одесской области Евгений Штембуляк стал чемпионом мира среди юниоров (в возрастной категории до 20 лет). Молодежное первенство планеты проходило в столице Индии Дели. В состязаниях участвовало 78 игроков, среди которых 15 гроссмейстеров и 33 международных мастера.
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