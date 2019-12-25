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Украина

Один из лучших украинских гроссмейстеров отказался выступать за Украину

23:17 25 декабря 2019 90
Павел Эльянов
Инф. «ФАКТОВ»

Двукратный победитель Всемирных Шахматных Олимпиад Павел Эльянов, разоблачивший ранее двойные стандарты спортивных чиновников, заявил, что больше не будет выступать за сборную Украины из-за конфликта с Федерацией шахмат Украины.

«На данный момент прекращаю любые взаимоотношения с Федерацией шахмат Украины. Конечно, играть за сборную не буду и, в принципе, не настроен под флагом Украины выступать более. Даже в индивидуальных соревнованиях. Речи о выходе из Федерации прямо в данный момент не идет, но фактически я себя не считаю членом Федерации сейчас», -сказал Эльянов в интервью Chess-News.

Свое заявление Эльянов сделал в контексте скандала, который возник в сборной Украины. Суть его в том, что восемь ведущих шахматистов страны обратились к общественности с требованием заменить главного тренера мужской сборной Украины Александра Сулипа на Владимира Баклана.

Эльянов подчеркивает, что Федерация заняла неконструктивную позицию, и не предпринимает никаких усилий для поиска компромисса с ведущими игроками.

Напомним, что Павел Эльянов — международный гроссмейстер (с 2001 года). В составе сборной Украины: победитель шахматных Олимпиад 2004 и 2010 годов, серебряный призер Олимпиады-2016 и командного чемпионата мира 2015 года, бронзовый призер Олимпиады 2012 года, бронзовый призер командного чемпионата мира 2011 года и бронзовый призер командного чемпионата Европы 2009 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре уроженец города Черноморска Одесской области Евгений Штембуляк стал чемпионом мира среди юниоров (в возрастной категории до 20 лет). Молодежное первенство планеты проходило в столице Индии Дели. В состязаниях участвовало 78 игроков, среди которых 15 гроссмейстеров и 33 международных мастера.

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