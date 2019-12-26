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Украина

"Здоровее будете": доктор Комаровский посоветовал смотреть порносайты вместо телевизора (видео)

0:50 26 декабря 2019 67
Доктор Комаровский
Инф. «ФАКТОВ»

Известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский, объяснивший ранее, чем вредны для детей гаджеты, дал украинцам довольно неожиданный совет: чаще смотреть порноролики в Сети, а не выпуски новостей по телевизору.

Видео со своими откровениями доктор разместил на странице в Facebook.

Комаровский уточнил, что недавно узнал, что Украина вошла в список стран, жители которых чаще других смотрят видео на PornHub и считает эту новость весьма обнадеживающей.

«Я вам честно скажу, ребята, что чем смотреть новости по телевизору, смотрите лучше PornHub. Это намного лучше для вашего здоровья. Вообще, интересуйтесь не только политикой — здоровее будете», — заключил телеведущий.

Напомним, Евгений Комаровский — врач-педиатр, писатель и телеведущий. Он ведет телепередачу «Школа доктора Комаровского» и рубрику «Спросите доктора Комаровского» в новостях на телеканале «Карусель». Перед президентскими выборами в Украине тогда еще кандидат Владимир Зеленский представил его как члена своей команды. При этом сам Комаровский якобы не согласился занять кресло министра здравоохранения, однако отметил, что реформы Ульяны Супрун надо продолжать.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина вошла в ТОП-20 стран, чьи жители чаще других смотрели ролики на порноресурсе PornHub. Особую радость фанатам «клубнички» доставило то, что наша страна находится в этом «веселом» рейтинге на 14-м месте с результатом 9 минут 56 секунд (такое же время, как и у мексиканцев), а Россия «позорно» замыкает двадцатку, имея время 8 минут 35 секунд.

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