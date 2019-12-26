- 03:50 Цукерберг отдыхает: нейросеть «Цукербот» ответила на вопросы журналистов
- 03:20 Увеличился в 190 раз: названа сумма дефицита Госбюджета
- 02:50 Импотента узнают по походке: ученые выяснили, как определить мужчин с эректильной дисфункцией
- 02:01 Почти как Санта: мужчина ограбил банк, а затем разбросал купюры на улице с криками "Счастливого рождества"
- 01:32 Еда будущего: в Британии начали продавать хлеб из сверчков
- 00:50 "Здоровее будете": доктор Комаровский посоветовал смотреть порносайты вместо телевизора
- 00:25 Вопрос Крыма решен: Верка Сердючка готова выступить на Евровидении
- 25.12 23:55 Задержание на Крымском мосту: оккупанты остановили группу крымских татар
- 25.12 23:17 Один из лучших украинских гроссмейстеров отказался выступать за Украину
- 25.12 23:12 Суд решил не жалеть скандального застройщика Микитася
- 25.12 22:34 Игрок футбольной сборной Украины заявил о намерении встретить Новый год в Донецке и нарвался на критику
- 25.12 22:11 Путин снова поиграл в хоккей: как ему ни поддавались, президент России не забил
Увеличился в 190 раз: названа сумма дефицита Госбюджета
Государственный бюджет Украины за январь-ноябрь 2019 года в связи с уменьшением поступлений выполнен с дефицитом в размере 34,860 миллиарда гривень, что в 190 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 184 миллиона гривен.
Такие цифры приводят на своем сайте Государственная казначейская служба Украины.
При этом уточняется, что сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом 6,882 миллиарда гривень против 22,002 миллиарда гривень профицита годом ранее.
Как известно, Госбюджет-2019 предусматривал доходы в сумме 1,026 триллиона гривень, расходы — 1,112 триллиона гривень, предельный объем дефицита планировался на уровне 89,989 миллиарда гривень.
В октябре Верховная Рада приняла изменения в бюджет текущего года, снизив план доходов на 20 миллиардов гривень и компенсировав это сокращением плана расходов на обслуживание государственного долга.
Министр финансов Украины Оксана Маркарова 20 декабря заявила, что госбюджет Украины на 2019 год не будет выполнен по доходам, в связи с чем правительство вынуждено остановить финансирование некоторых расходов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после резонансного сообщения Министерства финансов о том, что бюджетные расходы в декабре 2019 года сокращены из-за уменьшения поступлений в казну, ситуацию прокомментировали премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова. Они заявили, что правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов — пенсии, зарплаты и все социальные выплаты, а также профинансирует все обязательства, на которые открыто ассигнование. При этом Маркарова уточнила, что за 11 месяцев есть недовыполнение плана поступлений по ряду доходных статей «в результате объективных причин».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.