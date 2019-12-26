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Украина

Увеличился в 190 раз: названа сумма дефицита Госбюджета

3:20 26 декабря 2019 19
Профицит-дефицит
Инф. «ФАКТОВ»

Государственный бюджет Украины за январь-ноябрь 2019 года в связи с уменьшением поступлений выполнен с дефицитом в размере 34,860 миллиарда гривень, что в 190 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 184 миллиона гривен.

Такие цифры приводят на своем сайте Государственная казначейская служба Украины.

При этом уточняется, что сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом 6,882 миллиарда гривень против 22,002 миллиарда гривень профицита годом ранее.

Как известно, Госбюджет-2019 предусматривал доходы в сумме 1,026 триллиона гривень, расходы — 1,112 триллиона гривень, предельный объем дефицита планировался на уровне 89,989 миллиарда гривень.

В октябре Верховная Рада приняла изменения в бюджет текущего года, снизив план доходов на 20 миллиардов гривень и компенсировав это сокращением плана расходов на обслуживание государственного долга.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова 20 декабря заявила, что госбюджет Украины на 2019 год не будет выполнен по доходам, в связи с чем правительство вынуждено остановить финансирование некоторых расходов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после резонансного сообщения Министерства финансов о том, что бюджетные расходы в декабре 2019 года сокращены из-за уменьшения поступлений в казну, ситуацию прокомментировали премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова. Они заявили, что правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов — пенсии, зарплаты и все социальные выплаты, а также профинансирует все обязательства, на которые открыто ассигнование. При этом Маркарова уточнила, что за 11 месяцев есть недовыполнение плана поступлений по ряду доходных статей «в результате объективных причин».

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