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Заморозка бюджетных выплат: в Кабмине объяснили ситуацию
После резонансного сообщения Министерства финансов о том, что бюджетные расходы в декабре 2019 года сокращены из-за уменьшения поступлений в казну, ситуацию прокомментировали премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.
Так, Алексей Гончарук разместил в соцсетях видеообращение, в котором, в частности, заявил, что правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов — пенсии, зарплаты и все социальные выплаты, а также профинансирует все обязательства, на которые открыто ассигнование.
«В конце каждого года каждый орган пытается потратить все деньги, которые не были использованы за 11 месяцев до этого — кто-то за несколько миллионов покупает канцтовары на следующий год, а кто-то просто мастерски присваивает эти деньги себе. Мы с этой историей хотим закончить. До конца финансового года, то есть до 27 декабря, Госказначейство ежедневно вручную будет просматривать все планируемые выплаты. Это позволит максимально эффективно потратить деньги украинских налогоплательщиков», — заявил Гончарук.
Об этом же говорит и министр финансов Оксана Маркарова. Правда, в то же время она уточняет, что за 11 месяцев есть недовыполнение плана поступлений по ряду доходных статей «в результате объективных причин».
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