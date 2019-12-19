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Украина

Заморозка бюджетных выплат: в Кабмине объяснили ситуацию

15:23 19 декабря 2019 621
Алексей Гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

После резонансного сообщения Министерства финансов о том, что бюджетные расходы в декабре 2019 года сокращены из-за уменьшения поступлений в казну, ситуацию прокомментировали премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

Так, Алексей Гончарук разместил в соцсетях видеообращение, в котором, в частности, заявил, что правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов — пенсии, зарплаты и все социальные выплаты, а также профинансирует все обязательства, на которые открыто ассигнование.

«В конце каждого года каждый орган пытается потратить все деньги, которые не были использованы за 11 месяцев до этого — кто-то за несколько миллионов покупает канцтовары на следующий год, а кто-то просто мастерски присваивает эти деньги себе. Мы с этой историей хотим закончить. До конца финансового года, то есть до 27 декабря, Госказначейство ежедневно вручную будет просматривать все планируемые выплаты. Это позволит максимально эффективно потратить деньги украинских налогоплательщиков», — заявил Гончарук.

Об этом же говорит и министр финансов Оксана Маркарова. Правда, в то же время она уточняет, что за 11 месяцев есть недовыполнение плана поступлений по ряду доходных статей «в результате объективных причин».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Госбюджете на 2020 год средний курс заложен на уровне 27 гривен за доллар.

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