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Цукерберг отдыхает: нейросеть «Цукербот» ответила на вопросы журналистов
Нейросети в наши дни научились не только раздевать девушек или рисовать котиков, но и вести вполне осознанную беседу.
В этом уверены сотрудники британского издания The Guardian, которые создали специальную нейросеть для того, чтобы она ответила им на вопросы от имени создателя Facebook, 35-летнего миллиардера Марка Цукерберга.
Такая потребность возникла из-за того, что глава компании Facebook Inc в течение года увиливал от интервью TheGuardian и другим мировым СМИ, которые пытались узнать у него мнение относительно масштабной утечки данных почти 90 миллионов человек, о которой стало известно в марте 2018 года.
С тех пор произошло много событий, в апреле 2018-го состоялись открытые слушания в американском конгрессе, на которых Цукерберг пять часов давал показания, извинялся и объяснялся. Тем не менее сотрудники The Guardian, в отличие от многих своих коллег, уже более полутора лет так и не могут добиться от основателя Facebook интервью.
Поэтому, как сообщает издание, они решили создать в сотрудничестве с компанией Botanik Studios, работавшей с авторами фильмов о Гарри Поттере, нейросеть под названием «Цукербот» и, наконец, получить ответы на все интересующие вопросы.
Нейросеть обучили 200 тысячам слов, подобранных на основе интервью за последние три года, речей Цукерберга, поcтов в блогах и архива его выступлений, собранного в The Zuckerberg Files. В результате получилось эксклюзивное интервью, которое, по мнению журналистов, «больше раскрывает человека, стоящего за Facebook, чем что-либо еще, что вы прочитаете в этом году».
Среди вопросов, поднятых на интервью с «Цукерботом», были такие: «Вы думаете, что Facebook сделал мир лучше?», «Вы верите в демократию?», «Вы собирались баллотироваться в президенты?», «О чем вы говорили с Дональдом Трампом?», «Как вы думаете, миллиардеры должны существовать?» Конечно, была затронута тема утечки данных и доверия пользователей.
Однако ответы интервьюируемого оказались не так однозначны. Например, на вопрос, можно ли доверять ему, Цукербот заявил: «Недавно я нашел физическую табличку, которой, возможно, миллиард лет, и она в одночасье пассивно производит миллион часов видеоматериалов. Так что вы можете доверять этому». А когда спросили, что Марк думает об ответственности за распространение дезинформации, нейросеть выдала: «Я не верю в Германию. Этот факт нужно проверять?»
Выводы интервью The Guardian пока никак не прокомментировала. Но, возможно, такой творческий подход сподвигнет основателя Facebook на открытый разговор с британскими журналистами.
Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном эксперименте: лидеров РФ и США Путина и Трампа объединили при помощи нейросетей в одно лицо — получилось довольно забавно.
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