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"Лучшая эрекция в микрорайоне": сексолог рассказал, как сделать новогоднюю ночь незабываемой
Интимная близость в новогоднюю ночь влияет на половую жизнь в течение всего года, поэтому подходить к ее планированию нужно очень ответственно. В этом уверен сексолог Александр Полеев, передает российский «Пятый канал».
По его словам, статистика свидетельствует о том, что больше всего интимных близостей случается именно в Новый год. В таких городах как Москва и Питер каждая четвертая женщина совершила свой первый половой акт либо 31-го, либо 1-го числа.
По словам Александра Полеева, подобный феномен объясняется исключительно с психологической точки зрения.
«Элементы магического ожидания есть даже у самых рациональных. У молодежи: старшеклассниц, первокурсниц это вообще считается особым шиком. Это даже не традиция, а мода лет пять уже, наверное. Есть представление, что если ты сделаешь это в новогоднюю ночь, то весь год будет сексуальная активная жизнь»,— сказал сексолог.
Эксперт также высказался о специальном «романтическом» меню в новогоднюю ночь. По мнению специалиста, нельзя полностью полагаться на «магические» свойства определенных продуктов, которые якобы способны сделать «секс-машину» из любого смертного.
«Это миф. Продукты, которые усиливают половые способности, они есть, но это ведь не лекарство, которое ты принял и у тебя возникла лучшая эрекция в микрорайоне. Думать, что, если вы один раз в новогоднюю ночь наедитесь петрушки и от этого станете лучшим мужчиной в административном округе — это наивно»,— заявил Александр Полеев.
Однако сексолог все-таки перечислил список продуктов, способных повлиять на игривое настроение и либидо мужской половины населения страны.
«Устрицы, рыба (не красная, а белая) и красное вино. Тяжелые спиртные напитки усиливают влечения, но выработку тестостерона понижают. Поэтом влечение есть, но секс либо слабенький, либо его нет», — поведал специалист.
Также Александр Полеев дал рекомендации прекрасной половине человечества. По словам сексолога, дамам лучше не налегать на угощения во время застолья.
«Женщинам я бы посоветовал шампанское и клубнику. И больше ничего. Если собираетесь заняться сексом — вообще не надо наедаться. Может быть, немножко белой рыбы. Но уж точно не бутерброд с красной икрой, потому что он подавит все, что можно подавить», — утверждает эксперт.
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