Шоу-бизнес

Доходит до 150 тысяч долларов: сколько стоят выступления звезд в Новый год

Декабрь — горячая пора для звезд шоу-бизнеса. У популярных артистов сейчас напряженные графики — съемки в новогодних проектах и «елки» — праздничные корпоративы. Одно выступление может позволить артистам пополнить бюджет и отлично отдохнуть в будущем году. Ведь гонорары артистов в ночь 31 декабря вырастают в разы.

По данным ивент-агентств, самых востребованных звезд бронировали еще с лета. Одна из самых дорогих артисток — Светлана Лобода, гастролирующая в России, которую часто приглашают на мероприятия за рубежом. За ее яркое выступление придется выложить около 150 тысяч долларов. А, может, и больше. В одном из интервью директор артистки Нателла Крапивиа называла гонорар и в 400 тысяч.

Праздничное настроение от заводной Верки Сердючки стоит дешевле. Ее выступление может обойтись до 70 тысяч долларов.

Не менее внушительный гонорар и у Тины Кароль. 31 декабря она выступит с концертом в Харьков, где покажет свое рождественское шоу. Вполне возможно, что певица будет встречать Новый год в этом городе. Ее выступление на частной вечеринке может обойтись в 50 тысяч долларов.

Также в Харькове на Соборной площади выступит любимчик женщин Олег Винник, которого называют одним из самых дорогих артистов. Его 40-минутное выступление может обойтись в 70 тысяч евро. Также в большом концерте на площади примут участие Наталья Могилевская и Серега.

Группа «НеАнгелы» станет хедлайнером праздничного концерта на Думской площади в Одессе. Гонорар группы в праздничную ночь — около 12 тысяч долларов.

Королева ночи Оля Полякова будет развлекать состоятельную публику в развлекательном центре «Парковый» в Киеве. Ее гонорар может достигать 50 тысяч. На сайте заведения анонсируется, что это будет «главная новогодняя вечеринка Киева». Здесь также выступит «Квартал 95», кавер-группа Premier Project и модный DJ. Билет на мероприятие обойдется от 8 тысяч гривен за человека, плюс придется раскошелиться на угощения и алкоголь.

Уже с 7 января Оля планирует гастроли в Америке, певица похвасталась в сети, что с командой получили визы, и объявила список городов в США и Канаде, которые посетит с концертами.

На закрытой вечеринке будет создавать настроение MONATIK. Его гонорар может составить 70 тысяч долларов. Также артист планирует провести праздник с командой, а затем — посвятить время семье. Вместе с женой и сыновьями он планирует отдохнуть после насыщенного года и отправится в путешествие.

Говорят, певица Настя Каменских 31 декабря работать отказалась, предпочитает встретить Новый год с семьей. А если передумает, ее гонорар может достигать 40 тысяч долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как звезды готовятся к Новому году. Катя Осадчая украсила елку в белых тонах. А на праздничном дереве Оли Поляковой расцвели орхидеи.

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