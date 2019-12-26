Дело Шеремета: опубликован текст разговора Кузьменко о «жертве»

Украина

Обнародована расшифровка разговора, в котором военный медик и волонтер Юлия Кузьменко якобы вела речь о «сакральной жертве», на роль которой планировалась волонтер Маруся Зверобой. Полный текст разговора опубликовал в своем Facebook адвокат Влад Добош.

«На брифинге МВД, а затем и в суде было публично открыт разговор Юлии Кузьменко с лицом Т, в котором говорится о Марусе Зверобой, где будто бы Юля что-то страшное планирует против Маруси и ее детей! А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом в котором об этом говорилось. И пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа! И где здесь Шеремет?! Вопрос кому это выгодно?! К — это Кузьменко, Т — собеседница!» — написал он.

Заместитель министра МВД Антон Геращенко в интервью «ФАКТАМ» заявил, что следствие не знает, кто является заказчиком убийства Павла Шеремета.

Фото: Цензор. НЕТ

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