Мы не знаем, кто является заказчиком убийства Шеремета, — Антон Геращенко (видео)

Украина

На прошлой неделе в украинском обществе случился очередной раскол. На сей раз линия водораздела пролегла между теми, кто безоговорочно поверил в предъявленные полицией доказательства вины подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, и теми, кто считает их абсолютно неубедительными. «Шито белыми нитками», «сплошные подтасовки и нестыковки», «обвинения смехотворны», — возмущаются в соцсетях фронтовики, волонтеры, медики, знающие фигурантов дела лично и не поверившие «в этот сюр», а опытные юристы считают, что защите будет несложно доказать непричастность Антоненко, Кузьменко и Дугарь к преступлению, так как доводы полиции не выдерживают никакой критики. В МВД же убеждены, что фактов и аргументов более чем достаточно… О резонансном деле и еще о многом другом «ФАКТЫ» поговорили с заместителем министра внутренних дел Антоном Геращенко.

«За всеми подозреваемыми велась разрешенная судом слежка»

— Антон, на брифинге было сказано, что основной мотив убийства Шеремета — дестабилизация ситуации в стране.

— Это главная версия следствия.

— Простите, но Шеремет фигура не того масштаба, чтобы достичь такой цели.

— Тем не менее нередко убийства журналистов становятся детонатором серьезных тектонических сдвигов в государствах. Ян Куцяк (27-летний словацкий репортер был найден застреленным вместе с подругой 25 февраля 2018 года в его доме. — Авт.) был суперизвестным журналистом? Нет. Но его гибель привела к ряду отставок в правительстве и значительным политическим последствиям.

То же самое и в истории Дафне Каруаны Галиции (16 октября 2017 года на Мальте взорвали автомобиль автора расследований коррупции и связей чиновников с организованной преступностью. — Авт.) — народ потребовал отставки премьер-министра. У нас убийство журналиста Гонгадзе надолго изменило всю политическую палитру Украины…

Вспомните, в день убийства Шеремета СМИ, в том числе пророссийские, начали дружно распространять информацию, что за Павлом следил первый заместитель начальника Национальной полиции Вадим Троян. Зачем Трояну, который, вообще-то, находился в отпуске, было следить за своим другом (в свое время, кстати, я их познакомил)? Шеремет ведь поддерживал «Азов» (до октября 2014 года Троян был заместителем командира батальона. — Авт.) Возможно, какие-то силы хотели обвинить в преступлении бойцов «Азова» и самого Трояна, чтобы таким образом провести параллели с делом Гонгадзе, которого действительно убили сотрудники правоохранительных органов. Дальше додумайте сами.

Мы версию о возможном участии «азовцев» в трагедии проверяли очень тщательно. Она быстро отпала. Кстати, то, что они воевали, не является индульгенцией. Для Министерства внутренних дел ни у кого в Украине нет никаких индульгенций. Это касается и подозреваемых по делу Шеремета — и медсестры одного из парашютно-десантных батальонов ВСУ Яны Дугарь, и спасшей тысячи жизней детского кардиохирурга Юлии Кузьменко (позывной «Лиса»), и музыканта и добровольца Андрея Антоненко (позывной «Риффмастер»), а также участников боевых действий супругов Владислава и Инны Грищенко (позывные «Буча» и «Пума»). Сегодня их статус — подозреваемые лица. Их вину установит суд.

Антон Геращенко: «То, что подозреваемые по делу Шеремета воевали, не является индульгенцией»

— Согласитесь, странная компания. Версия о том, что они могли самостоятельно организовать преступление, вызывает как минимум недоумение. Почему объектом стал именно Шеремет?

- Мы пока не знаем мотива и не знаем заказчиков.

Повторю вкратце нашу логику. В ходе расследования попытки подрыва машины бизнесмена в городе Косово Ивано-Франковской области было найдено взрывное устройство (оно не взорвалось, так как отвалилось от машины), которое, по мнению экспертов, оказалось аналогичным устройству, которым взорвали Шеремета. Вскоре выяснилось, что в том районе была замечена машина Ивана Вакуленко (позывной «Пистолет»). Стали изучать связи «Пистолета», вышли на семейную чету Грищенко. По мнению следствия, «Пистолет», «Пума» и «Буча» могут быть причастны к изготовлению и установке этого устройства (в настоящий момент «Пуме» и «Буче» пока не предъявлены подозрения в причастности к убийству Шеремета). Потом мы увидели, что у них есть общие знакомые — Дугарь, которая дружит с Кузьменко, а та давно дружит с «Риффмастером».

Дугарь и оказалась звеном, замкнувшим всю цепочку. У меня и у следователей вопрос: зачем молодому медику одной из наших доблестных воинских частей за четыре дня до гибели Шеремета фотографировать видеокамеры в том районе. Это проверено: она выключила свой телефон, взяла неработавший мобильный и пользовалась им. Сама Дугарь пока не объясняет, что она делала в Киеве 16 июля 2016 года, и зачем фотографировала видеокамеры.

В общем, послушав разговоры этих друзей, мы отправили Вакуленко повестку, мол, надо дать показания по делу Шеремета (это, естественно, было оперативной комбинацией). И это дало свой результат. «Пистолет», получив приглашение в полицию, начал звонить «Буче» и «Пуме» и спрашивать: «Что происходит?» Тем стало не по себе, мягко говоря. Их это очень сильно озаботило. Почему такая реакция, если вы не имеете никакого отношения к произошедшему? Невинный человек наверняка скажет: «Чушь какая-то, разберемся».

На следующий день Вакуленко покончил жизнь самоубийством, застрелившись из охотничьего ружья, а Грищенко, судя по перехваченным разговорам, узнав о смерти боевого товарища, весьма обрадовались его гибели.

— Мало ли о чем люди по телефону говорят. По фрагментам разговоров сложно судить.

- Мы выдали на брифинге то, что могли. Это лишь несколько процентов от всего массива информации. У следствия есть записи сотен часов разговоров разных людей, что позволяет делать определенные выводы.

Самым веским доказательством стали выводы зарубежных экспертов, полученные на прошлой неделе (подтвердившие мнение их украинских коллег) о том, что походка и телодвижения Антоненко и Кузьменко совпадают с походкой женщины и мужчины, запечатленных на камерах видеонаблюдения возле машины Шеремета. Это позволило соединить воедино множество других косвенных доказательств и принять решение о предъявлении им подозрения. Если бы эксперты не сделали вывод о высокой степени схожести телодвижений киллеров и подозреваемых, этого не было бы.

— Разве может главным аргументом быть походка?

- Ее невозможно подделать. Походка является своеобразным аналогом отпечатков пальцев. Экспертизу проводили не по нескольким секундам движения. За всеми подозреваемыми велась разрешенная судом слежка, их записывали с самых разных ракурсов.

«Есть как минимум два неидентифицированных лица»

— На видео мужчина и женщина почти одинакового роста, а на фотографиях, которых полно в соцсетях, Антоненко значительно выше Кузьменко.

- Это не аргумент. У нас есть и другие фотографии, которые мы покажем позже. Там их рост практически одинаков. Дело, конечно, в ракурсе.

А на реплики о том, что у «Риффмастера» иная форма бороды, чем у мужчины на видео, отвечу так. Это тоже не аргумент, поскольку там игра света и тени. Основной аргумент — совокупность его телодвижений, отслеженных от и до, а также целый ряд других косвенных доказательств.

Еще раз повторю: если бы эксперты не подтвердили, что походка Кузьменко и Антоненко схожа с походкой убийц, их никто не трогал бы, они жили бы и дальше своей жизнью. «Риффмастер» продолжал бы хранить дома половину мины МОН-50.

Когда задерживали Антоненко, он какое-то время мог пользоваться телефоном. Он позвонил брату своей жены и попросил срочно вынести из его квартиры «эту зеленую х… ню». Ею оказалась половина мины МОН-50, которую мы потом нашли при обыске. Самодельное взрывное устройство, которым взорвали машину Шеремета и которым пытались взорвать предпринимателя в Ивано-Франковской области, было изготовлено из половинок такой мины. У вас есть дома мина МОН-50? У меня нет. Почему она у него была? Да, он волонтер, патриот и все остальное, но зачем держать в квартире мину? Это уголовное преступление, за что грозит срок от трех до семи лет лишения свободы.

На брифинге я наблюдал за реакцией журналистов и президента на услышанное. Все были в шоке.

— Нет ли совпадения в том, что брифинг состоялся сразу после встречи «нормандской четверки»?

— Вообще никакого. Это не политическая история. Мы действительно ждали выводов экспертизы. Как только они появились, сразу приступили к действиям.

— Подозреваемые сотрудничают со следствием?

- Это тайна следствия. Естественно, им предложено дать чистосердечные показания и пойти на сделку.

Скажу прямо: у нас нет заявлений подозреваемых, записанных на мобильный телефон или на видеокамеру, или их постов в Facebook о том, что они собирались убивать Шеремета.

— Все равно все это не складывается в хоть сколь-нибудь логичную картину.

- Почитайте романы Агаты Кристи, там и не такое бывает.

Нас интересует, кто изготовил это устройство. У нас есть подозрение. Ждем, может, этот человек признается.

Еще раз повторю, что мы не знаем их мотивов, не знаем, кто является заказчиком, или же они решили все сделать сами. Хотим в этом разобраться.

Это была сложнейшая многостадийная операция, цель которой — замести следы. Все участники не использовали мобильные телефоны (ведь известно, что многие преступники часто пользуются новыми аппаратами, чистыми SIM-картами). А у этих людей телефонов в тот момент никаких не было.

— Как они друг с другом общались?

- Все было распланировано до мельчайших деталей.

Министр внутренних дел открыто заявил, что есть как минимум два неидентифицированных лица. Это женщина, которая, как мы считаем, нажала на кнопку устройства (следователи изначально думали, что это, возможно, «Лиса» или «Пума», но оказалось, это не так). Ее личность и роль в этом деле еще предстоит установить. Второй неизвестный — очень странный мужчина, который за несколько дней до убийства тоже ходил и фотографировал видеокамеры.

«Были изъяты записи с сотен видеокамер, кроме четырех»

— Если так много вопросов, зачем нужно было обнародовать такой «полуфабрикат»?

- Позволю себе не согласиться. Это не «полуфабрикат». Мы собрали значительное количество доказательств и выводов экспертиз, так что дальше не было смысла ждать. Следователи и прокуроры, которые вели дело (а это лучшие в Украине специалисты), сочли, что момент для предъявления подозрений настал.

Поиски других фигурантов, пособников и организаторов продолжаются. Не могу и не буду вам рассказывать все, что делалось, однако, поверьте, масштаб следственно-оперативных действий был беспрецедентным в новейшей истории Украины. По делу Гонгадзе такого не было и близко, потому что милиции было известно, что исполнители — сами правоохранители.

— На днях экс-нардеп Сергей Лещенко написал, что скоро может быть обнародована информация о связи задержанных с высокопоставленными сотрудниками СБУ.

- Были изъяты записи с сотен видеокамер, кроме четырех. Работники ресторанов и других заведений, где находились эти четыре камеры, говорили, что их сняли сотрудники СБУ. Когда следователи обратились в СБУ и попросили передать эти видеокамеры нам, там ответили что-то невнятное. В общем, записи потерялись. Потом записи с одной из камер (она цветная, хорошо виден принт на футболке мужчины) всплыли в журналистском расследовании Дмитрия Гнапа (оно появилось в марте 2017 года).

В этом видеофильме полицию обвинили в непрофессионализме. Я тогда публично обратился к журналистам, снявшим фильм: «Зря вы хвастаетесь, что у вас оказалась видеозапись, которая могла бы помочь раскрыть дело Шеремета, а вы ее скрывали от нас. И тем более не стоит критиковать полицию, если вы ее получили от таких-то сотрудников Службы безопасности Украины, которые вам это слили как эксклюзив». Это видео является одним из серьезных доказательств. По нему в числе прочих делалась экспертиза походки фигурантов.

Есть еще три видео, которые куда-то пропали. Причем там записи с очень хороших ракурсов, можно было бы что-то разглядеть. Поэтому министр внутренних дел обратился к главе СБУ Баканову с просьбой провести служебную проверку и установить, кто снимал эти видеокамеры, почему записи не были переданы в полицию и так далее.

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— Почему это сделано только сейчас?

— Потому что при предыдущей власти наши официальные обращения оставались без внятного ответа.

— 21 января 2017 года стало известно, что сотрудники СБУ провели успешную спецоперацию и предотвратили покушение на вашу жизнь. Позже вы заявили, что «почерк заказчиков убийства идентичен планированию и осуществлению теракта против Шеремета».

— Почерк похож в том, что в обоих случаях использовались самодельные взрывные устройства. И метод крепления к машине был одинаковым — с помощью неодимового магнита. Но устройство, которым хотели взорвать мою машину, другого типа. Как это ни смешно звучит, это был пластиковый или стеклянный судочек для еды, куда заложили около 300 граммов гексогена. А подорвать собирались детонаторами, которые применяют для разработки угольных пластов.

«Мы считаем, что приговор Маркиву несправедлив»

— На здании МВД и еще в нескольких точках Киева висят баннеры FreeMarkiv. Бывшего заместителя командира взвода батальона Нацгвардии имени Кульчицкого итальянское правосудие обвиняет в преднамеренном убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли и российского правозащитника и переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года близ Славянска. МВД Украины возмущается тем, что итальянское следствие идет предвзято, что недостаточно доказательств, а имеющиеся, что называется, притянуты за уши. Цитирую вас: «К сожалению, итальянская власть решила идти по пути «козла отпущения». Вам не кажется, что история с обвинением предполагаемых убийц Шеремета — тоже о «козлах отпущения»?

— В деле Маркива доказательств его вины вообще нет никаких. Там уже вынесен приговор, а у нас, заметьте, пока только подозрение. Ракелли и Миронов погибли под минометным обстрелом — этот факт не оспаривается. Но в подразделении, в котором служил Маркив, не было минометов. Маркив находился в двух километрах от горы Карачун вместе с несколькими сотнями наших военнослужащих. Он не имеет никакого отношения к этому убийству. Присяжными на суде выступили представители города Павия, в котором жил Ракелли. Эти люди, что очевидно, подвержены влиянию средств массовой информации (Союз журналистов Италии признан потерпевшей стороной). Мы считаем, что приговор Маркиву несправедлив. В любой цивилизованной стране человека можно осуждать только на основании достаточных фактов и доказательств, а не на допущениях и домыслах. Обвинение Маркива вообще на голову не налазит.

Баннер FreeMarkiv на здании МВД

— Но у нас же министр МВД созвал брифинг и сказал: вот эти люди убивали Шеремета.

- Я прошу прощения, но сейчас вы несколько манипулируете. Министр внутренних дел вышел с презентацией, предоставив десятки аудиозвонков, видеозаписей, результаты экспертиз и так далее. Как это можно вообще сравнивать?

Сегодня мы заново перезагружаем дело об убийстве Ракелли и Миронова, так как действительно хотим утсановить, кто это сделал, хотя прошло пять с половиной лет. У нас же получилось по делу Шеремета, попробуем и здесь разобраться.

«Мы не будем бить митингующих»

— Расшатывание Украины изнутри может быть бесконечным. В любой момент обстановка может накалиться. Насколько полиция готова к худшим вариантам развития событий? Какие красные линии правоохранители никогда не станут пересекать в случае массовых протестов?

— Сила применяется исключительно тогда, когда для этого есть основания, предусмотренные законом о Национальной полиции. Если начнут бить полицейских, будем реагировать. Если станут захватывать админздания с целью свержения конституционного строя — будем защищать конституционный строй. Но мы не будем бить митингующих. Мы живем в свободной стране, где каждый имеет право на свое мнение, на критику власти и так далее.

— Появились ли какие-то новые подробности в расследовании убийства трехлетнего сына бывшего депутата Киевского областного совета Соболева?

- Это дело вряд ли могло быть раскрыто, если бы центр столицы не был бы плотно покрыт сетью видеокамер. Поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем мэрам городов и руководителям объединенных территориальных громад: устанавливайте больше камер — ради безопасности ваших граждан и помощи полиции.

Сотни полицейских были подняты по тревоге. Они отработали весь центр Киева, изучили все записи видеокамер, трафики телефонов, взяли показания у очевидцев. Нам удалось быстро установить киллера и его пособника. Эти два человека задержаны и находятся под стражей. К сожалению, ими оказались ребята, воевавшие за Украину на передовой, а после фронта по мере сил помогавшие Вооруженным Силам.

Мотивом убийства стали деньги. У молодого человека, которого обоснованно подозревают в этом роковом выстреле, вскоре должен родиться ребенок. Ему нужны были деньги, чтобы содержать семью.

— Речь идет о каких суммах?

- Я не уполномочен их озвучивать, но о значительных. Так что это заказное убийство.

Мы сейчас устанавливаем личность организатора и заказчика данного преступления. Сам Соболев назвал несколько человек, которые к этому могут быть причастны. У него было очень много конфликтов, связанных с бизнесом. Все версии отрабатываются. Работа идет полным ходом.

— После разведения сил на Донбассе обеспечением порядка в демилитаризованной зоне будет заниматься в том числе и полиция. Это опасная миссия. Кого будут туда отправлять?

- Перед нормандским саммитом были разведены силы в трех населенных пунктах. Вместо Вооруженных Сил общественный порядок там поддерживают отряды полиции и Национальной гвардии. Никаких особых нарушений пока нет. Это малонаселенная местность, к тому же и заминированная. Путин предлагал сделать разведение вообще по всей территории, но мы отказались. Вскоре разведение пройдет еще на трех участках. У полиции и спецподразделений Нацгвардии достаточно сил и средств, чтобы выполнять там свои задачи.

— Бывший заместитель «мэра» оккупированной Горловки военный разведчик Матюха заявил, что был инициатором создания сайта «Миротворец». Однако все эти годы таковым считали вас.

— Инициативу о создании сайта «Миротворец» выдвинула группа волонтеров-патриотов, которая весной 2014 года начала собирать информацию о предателях Украины и российских наемниках и документировать ее. Это коллективный продукт. Я абсолютно не знаком с Матюхой. Может, он один из участников этой группы. Не знаю.

«Пранкеры ищут тех, кто подставится»

— Недавно вы в Facebook показали переписку с пранкером под ником «Джокер». И подписали скрин: «Несколько слов об элементарных принципах гигиены при общении в мессенджерах и социальных сетях».

- Как только человек стал общаться с человеком, началось мошенничество. С появлением технических средств оно только совершенствовалось.

Первым пранкером был какой-то американец, который в 1970-х годах разыгрывал людей по телефону ради забавы. Сейчас все переместилось в соцсети и мессенжеры. Сегодня некоторые пранкеры зарабатывают этим, ведь за удачный пранк, размещенный в YouTube, можно получить рекламные деньги, иногда это тысячи долларов в месяц. У нас существует ответственность за мошенничество, когда кто-то, используя переписку, выманивает деньги, но нет ответственности за пранкерство в политических целях или в целях дискредитации — когда некто представляется известным лицом, пишет политику или чиновнику, тот отвечает, а потом пранкер вываливает неблаговидную переписку в интернет. Сегодня идет целенаправленная работа по снижению доверия к президенту, его партии и его команды. Пранкеры ищут тех, кто подставится.

Когда мне в Telegram написал «Кирилл Тимошенко» (был аккаунт с его фото), я проверил номер (у меня есть номер Кирилла) и сразу понял, что это попытка пранкинга. Попросил представиться. Тот понял, что я его раскусил, и написал, что он «Джокер». Я сделал скриншот переписки и все это опубликовал, чтобы другие понимали, как просто на самом деле разобраться, кто тебе пишет, и как надо реагировать на такие вещи.

— С 1 января нарушать правила парковки, по вашим словам, «будет дорого». Однако наверняка возникнут проблемы с эвакуацией машин и штрафованием виновных, будет масса жалоб и судебных исков. Готовы в полиции к недовольству водителей нововведениями?

— У нас две топовые темы на следующий год. Первая — тотальная борьба с нарушителями правил дорожного движения. В Киеве, к примеру, будет запущена первая автоматическая система фото- и видеофиксации нарушений правил с использованием двадцати видеокамер. Когда в ноябре мы установили в тестовом режиме пять видеокамер (они настроены на скорость 103 километра в час) на таких оживленных трассах, как проспекты Победы и Бажана, получили шокирующую статистику — за сутки более 40 тысяч (!) авто превысили допустимую скорость.

— Камера зафиксирует нарушение скорости, что дальше?

- Процедура такая. Сообщение поступает в центр управления, сотрудники должны сверить номер машины, ее марку и цвет (авто может быть угнано). Если все соответствует, делается запрос о владельце, ему отправляют письмо с реквизитами для уплаты штрафа и ссылку, где он сможет посмотреть видеозапись и фото. Если за рулем был другой человек, владелец машины сообщает о штрафе ему. В случае, если тот не захочет платить, штраф будет выписан на хозяина машины.

Мы плотно работаем над тем, чтобы прекратить практику парковки авто на основных магистралях. Полосы должен занимать движущийся транспорт. Тогда мы приблизимся к проблеме ликвидации заторов, от которых страдают жители мегаполиса.

Вторая тема — строительство развязок в центральной части Киева. Например, у торгового центра «Гулливер», на проспекте Победы, в районе Европейской площади. Я недавно заезжал в один из паркингов в центре. Стоит полупустой, а по всей округе — дорогущие авто, владельцы которых не хотят платить за парковку. Так быть не должно. Средства от платной парковки пойдут в бюджет города — на финансирование строительства новых развязок, ремонты дорог, дорожную и парковочную инфраструктуру. В этом у нас полное взаимопонимание с властями Киева.

Коснусь еще одной наболевшей темы. После трагедии в Одессе я по поручению министра поехал туда. Мы летели вместе с министром образования Анной Новосад. Обсуждали, как же такое произошло. Ответ очень прост: у нас абсолютно не выделяют деньги на противопожарную безопасность, об этом только говорят. В бюджете Министерства образования на следующий год, а это 147 миллиардов гривен, не предусмотрено ни копейки на эти цели. Поэтому Министерство внутренних дел выступило с инициативой внести изменения в Бюджетный кодекс, чтобы в обязательном порядке в бюджетах всех уровней предусматривали финансирование на противопожарную безопасность. Надо менять и систему штрафов. Пакет документов мы уже приготовили. 170 гривен за нарушение правил противопожарной безопасности — просто смешно.

Еще мы выступаем, чтобы учреждения образования, здравоохранения, культуры были обеспечены «масками жизни», позволяющими человеку, оказавшемуся в эпицентре возгорания, продержаться около 20 минут, не теряя сознание (после нескольких вдохов дыма и ядовитых паров люди теряют сознание, если помочь некому, случается непоправимое). Такую маску я нашел в интернете. Знаете, сколько стоит?

— Сколько?

— В переводе на гривны 299 гривен. Оптом, понятно, еще дешевле. Если бы в том колледже было 500 таких масок (это 15 тысяч гривен), 16 человек остались бы живы. А там ведь не было даже элементарной системы оповещения о ЧП — обычного звонка.

— Люди выпрыгивали из окон, а у пожарных не было специальных батутов.

- Эту тему мы сейчас глубоко изучаем. Есть разные точки зрения, есть нюансы. Специалисты-пожарные считают, что батуты не очень эффективны. Они громоздкие, не совсем понятно, на какой пожар их везти, успеют ли развернуть. Известны примеры, когда человек падал на такой батут, а потом его отбрасывало на асфальт. Некоторые страны отказались от этой практики.

— 10 декабря некое издание «Украина.ру» со ссылкой на «Телеграм"-канал «Тень на плетень» опубликовало новость о том, что вы станете главой МВД, если Авакова назначат премьером.

— Очень точное название — «Тень на плетень». Сейчас такие каналы используются разного рода политическими группировками, чтобы вводить в заблуждение людей. Я работаю в команде Арсена Борисовича уже 15 лет. Министр продолжает работу, у меня нет никакой информации о том, что ему предложили занимать какие-либо должности. Мне тут нечего комментировать.

— Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Милованов и министр юстиции Малюська жалуются, что у них низкая зарплата, что они живут на прежние сбережения. Сколько вы получаете? Вам хватает этих денег?

— Скажу точную цифру. Начисляется 80 840 гривен, с вычетом налогов — около 64 тысяч. Мне достаточно.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», журналисты нашли доказательства, которые ставят под сомнение выводы полиции в расследовании убийства Шеремета (видео)

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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