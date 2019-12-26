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Деньги

Очередной рекорд: сколько стоит доллар в Украине 26 декабря

9:54 26 декабря 2019 96
Доллары
Инф. «ФАКТОВ»

На четверг, 26 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны, продолжающей укрепляться, на уровне 23,2552 гривны за доллар, повысив его на две копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как сообщает «Минфин», официальные курсы гривны установлены на следующем уровне:

Доллар — 23,25 грнивны за доллар.

Евро — 25,76 гривны за евро.

Также опубликована таблица с курсами валют на «черном» рынке.

Эксклюзивный материал о тенденциях валютного рынка «Когда доллар будет стоить дешевле 23 гривен: прогноз экспертов» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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