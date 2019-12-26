Деньги

Очередной рекорд: сколько стоит доллар в Украине 26 декабря

На четверг, 26 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны, продолжающей укрепляться, на уровне 23,2552 гривны за доллар, повысив его на две копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как сообщает «Минфин», официальные курсы гривны установлены на следующем уровне:

Доллар — 23,25 грнивны за доллар.

Евро — 25,76 гривны за евро.

Также опубликована таблица с курсами валют на «черном» рынке.

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