Доллар пробил новое дно: курс валют 23 декабря

Деньги

На понедельник, 23 декабря, Нацбанк Украины установил официальный курс на уровне 23,29 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс гривни к доллару установлен на уровне 2329,122 гривен за 100 долларов. Официальный курс евро на уровне 2584,6272 гривни за 100 евро.

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 21 декабря — 2332,5284 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 13 января 2016 года — 2326,6758 гривни за 100 долларов.

Минфин опубликовал данные на покупку- продажу валюты в банках и на «черном» рынке.

Напомним, в Кабмине прогнозируют, что доллар продолжит падение и прогноз по валютному курсу придется пересмотреть.

Что будет с курсом американской и европейской валюты, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Курс евро упал ниже 26 гривен: что будет дальше».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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