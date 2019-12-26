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Украина

Новогодний "подарок" для оккупантов: бойцы ВСУ на Донбассе соорудили своеобразную елку (фото, видео)

10:55 26 декабря 2019 215
Елка из снарядов
Инф. «ФАКТОВ»

На Донбассе бойцы ВСУ, защищающие позиции на Мариупольском направлении, сделали импровизированную елку, использовав мины, снаряды и гранаты, ежедневно прилетающие со стороны боевиков. Ранее в Ивано-Франковске установили елку, которую в реабилитационном центре сделали ветераны АТО.

«Елка» на передовой получилась около двух метров в высоту. На ее изготовление пошли остатки боеприпасов, запрещенные Минскими соглашениями.

«На их сбор мы потратили всего двадцать минут. Но, если бы была поставлена задача построить елку высотой десять метров, мы бы потратили на сбор остатков вражеских боеприпасов не более 4−5 часов», — рассказал старший офицер командования воинской части Вячеслав.

Боец отметил, что этот «новогодний подарок» украинские защитники готовы передать боевикам «любым способом на определенном ими участке линии фронта».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Припяти впервые за 33 года, прошедших с момента аварии на ЧАЭС, бывшие жители города установили елку и украсили ее своими детскими фотографиями.

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