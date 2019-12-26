Происшествия

«Копейку» разорвало на части: момент страшной аварии в Киеве попал на видео

В ночь на 25 декабря в Киеве произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Столкнулись автомобили Mercedes, Ford и «ВАЗ-2101». Ранее в столице зафиксировали жуткую аварию с участием фуры.

По данным Информатора, столкновение трех автомобилей произошло по адресу Харьковское шоссе, 18.

На видео отчетливо видно, что ВАЗ выехал на перекресток и в него врезался Mercedes. После этого «копейку» отбросило в Ford и буквально разорвало пополам.

В ДТП пострадали три человек, которые находились в «Жигулях». Двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Видео 18+:

Ранее сообщалось, что в Киеве на развороте Большой Окружной дороги столкнулись Skoda Fabia и Subaru. Оба автомобиля получили катастрофические повреждения.

Фото и видео: Информатор

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