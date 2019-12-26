Украина

Люди остались без воды и отопления: стало известно о серьезном ЧП в Лисичанске

В Лисичанске (Луганская область), а также еще в нескольких населенных пунктах местные жители остались без тепла и воды из-за долгов поставщиков услуг за электричество. Ранее в Каменском (Днепропетровская область) горожане вышли на акцию протеста из-за холода в квартирах.

Как сообщают в ГосЧС, по состоянию на утро четверга, 26 декабря, в связи с отключением от электроснабжения семи насосных станций «Лисичанскводоканала», без централизованного водоснабжения остаются частично города Лисичанск, Приволье и Новодружеск (около 46 тысяч абонентов).

«В связи с недостаточным количеством воды в системы, 25 декабря приостановлена работа одной котельной в Лисичанске. Из-за этого без теплоснабжения остались 110 жилых домов (около 5,2 тысяч абонентов), 3 школы, 3 детских сада и 4 медицинских учреждений. Температура воздуха — 3 градуса тепла. В случае необходимости будет осуществляться подвоз воды», — сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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