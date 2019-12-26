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Украина

Организовал убийство участника АТО: под Киевом задержали опасного преступника

11:04 26 декабря 2019 317
Задержание
Инф. «ФАКТОВ»


Правоохранители задержали 47-летнего уроженца Кагарлыка, который подозревается в организации убийства участника АТО. Ранее был задержан человек, который нанес ножевые ранения ветерану.

Пресс-служба полиции Киевской области сообщает, что задержанный по кличке «Лощ» неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы и имел определенное влияние в криминальном мире.

Убийство участника антитеррористической операции произошло в городе Кагарлык в 2017 году. Организатору удалось скрыться. Находясь в розыске, он вел конспиративный образ жизни, но при этом «крышевал» игорный бизнес.

Злоумышленника задержали в Белой Церкви.

Ранее сообщалось, что в Киеве суд вынес приговор убийце ветерана АТО Сергея Олейника, которого в 2017 году зарезали возле станции метро «Золотые ворота». Ветеран защищал своего сына от нападения пьяного отморозка.

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