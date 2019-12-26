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То дождь, то снег: синоптик рассказала о погоде перед Новым годом
В пятницу, 27 декабря, прохладнее всего — до +3 градусов — будет в западных областях, где существует большая вероятность снега и мокрого снега.
«Украина окажется посреди различных фаз осадков. Прогноз при подобной синоптической ситуации давать непросто. Ведь где-то чуть качнется температурный маятник, и уже дождь перебежит в лагерь мокрого снега», — сетует синоптик Наталья Диденко.
На остальной территории Украины будет теплее — температура воздуха 2 + 5 градусов, на юге и востоке — до + 4 + 8 градусов. Ожидается преимущественно дождь или туман с дождем, а также порывистый северо-западный ветер.
В Киеве 27 декабря — дождь, максимальная температура воздуха около 2 градусов тепла. Синоптик не исключает, что при такой невысокой температуре, при ее даже незначительном снижении, дождь может перейти в мокрый снег.
«Словом, предновогодняя пятница с повышенными заторами на дорогах при гололеде от дождя или снега — то еще испытание для водительских нервов. Подготовьте хорошую музыку в машину, или аудиокнигу, чтобы гармонизировать пространство автосалона», — советует Наталья Диденко. По ее прогнозам, до конца текущей недели в Украине удержится влажная погода — периодически дождь и мокрый снег, похолодает до небольших «минусов».
Тем временем в «Киевавтороде» просят водителей не оставлять свои автомобили в крайних полосах движения и на обочинах. Поскольку, по некоторым прогнозам, перед Новым годом ожидается снег, на улицы будет выходить снегоуборочная техника.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик прогнозировала очередное повышение температуры с 31 декабря 2019 — 1 января 2020 года.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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