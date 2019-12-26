У пациентки почернели уши и конечности: появились подробности ужасного ЧП в больнице Каменского

Украина

Главврач днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко рассказал о состоянии пациентов, поступивших после ЧП в больнице Каменского. Об этом сообщает Наше Місто.

«Одна женщина, — в возрасте 41 года, — у нее были почерневшие уши и черные конечности. Кровь была настолько жидкой, что препараты просто не справлялись. 12 часов медики делали все возможное, боролись за ее жизнь. Задействовали все ресурсы, но, к сожалению, она погибла. Вторую пациентку удалось вывести из комы. По-прежнему мы проводим диализ и прикладываем максимум усилий, чтобы спасти ее», — рассказал Рыженко.

Он отметил, что благодаря быстрым действиям врачей, современной технике и препаратам теперь жизни других больных ничего не угрожает. Они идут на поправку и готовятся к выписке. Сергей Рыженко сказал, что предстоит выяснить причину, почему организмы пациентов дали настолько токсичную реакцию на препарат.

Ранее сообщалось, что в сети появилась информация о причине ЧП в больнице Каменского.

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