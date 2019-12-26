22.94 / 23.26 25.33 / 25.79
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

У пациентки почернели уши и конечности: появились подробности ужасного ЧП в больнице Каменского

12:15 26 декабря 2019 1015
В больнице им. Мечникова
Инф. «ФАКТОВ»

Главврач днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко рассказал о состоянии пациентов, поступивших после ЧП в больнице Каменского. Об этом сообщает Наше Місто.

«Одна женщина, — в возрасте 41 года, — у нее были почерневшие уши и черные конечности. Кровь была настолько жидкой, что препараты просто не справлялись. 12 часов медики делали все возможное, боролись за ее жизнь. Задействовали все ресурсы, но, к сожалению, она погибла. Вторую пациентку удалось вывести из комы. По-прежнему мы проводим диализ и прикладываем максимум усилий, чтобы спасти ее», — рассказал Рыженко.

Он отметил, что благодаря быстрым действиям врачей, современной технике и препаратам теперь жизни других больных ничего не угрожает. Они идут на поправку и готовятся к выписке. Сергей Рыженко сказал, что предстоит выяснить причину, почему организмы пациентов дали настолько токсичную реакцию на препарат.

Ранее сообщалось, что в сети появилась информация о причине ЧП в больнице Каменского.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Трудовая книжка

Теперь работодатель никого не удержит: украинцам объяснили преимущества "электронной трудовой"

Зеленский

У Путина сделали неожиданное заявление о прекращении войны на Донбассе при Зеленском

Пенсия в Украине

Пенсионеров увольнять не будут: стали известны "реальные сюрпризы" нового КЗоТа

Верка Сердючка

Вопрос Крыма решен: Верка Сердючка готова выступить на Евровидении (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер