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В больнице под Днепром у 7 пациентов после операции резко ухудшилось состояние: одна женщина скончалась
В больнице Каменска (Днепропетровская область) после операций ухудшилось состояние семи пациентов, а одна женщина вскоре умерла. Ранее в Одесской области 8-летний мальчик умер из-за ошибки анестезиолога.
Как сообщают в местом отделении полиции, по факту ненадлежащего исполнения медицинскими или фармацевтическими работниками своих профессиональных обязанностей открыто уголовное производство.
По предварительным данным, плохо стало пациентам, которым с использованием медицинского препарата были сделаны операции с 17 по 19 декабря. Больных перевели в областную больницу, где и скончалась одна из пациенток.
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