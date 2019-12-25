Происшествия

В больнице под Днепром у 7 пациентов после операции резко ухудшилось состояние: одна женщина скончалась

В больнице Каменска (Днепропетровская область) после операций ухудшилось состояние семи пациентов, а одна женщина вскоре умерла. Ранее в Одесской области 8-летний мальчик умер из-за ошибки анестезиолога.

Как сообщают в местом отделении полиции, по факту ненадлежащего исполнения медицинскими или фармацевтическими работниками своих профессиональных обязанностей открыто уголовное производство.

По предварительным данным, плохо стало пациентам, которым с использованием медицинского препарата были сделаны операции с 17 по 19 декабря. Больных перевели в областную больницу, где и скончалась одна из пациенток.

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