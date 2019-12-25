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Все дело в наркозе: в сети назвали причину ЧП в больнице Каменского
Стала известна причина ЧП в больнице Каменского (Днепропетровская область), где после операций ухудшилось состояние семи пациентов, а одна из больных скончалась.
«Препарат, на который возникли осложнения, применяется в Украине более 5 лет. Ранее осложнений от действия препарата не возникало. Действия врачей во время проведения оперативных вмешательств экспертом МЗ Украины по анестезиологии признаны профессиональными. За качество препарата ответственность несет производитель», — сказала начальник управления здравоохранения Каменского городского совета Юлия Манаенкова.
Об этом сообщается на страничке «Просто Дзержинск» в социальных сетях. На сегодняшний день известно, что состояние 4 пациентов удовлетворительное, 1 пациент находится в состоянии средней тяжести, еще 1 — в тяжелом состоянии. Все они находятся в больнице им. Мечникова.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», врач-анестезиолог из Центрального госпиталя МВД Украины предстанет перед судом из-за халатности и злостного пренебрежения должностными инструкциями, которые стали причиной тяжелой болезни пациентки. Медик во время операции совершил ошибку, введя пациентке наркоз не в трахею, а в пищевод.
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