22.93 / 23.22 25.31 / 25.75
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Все дело в наркозе: в сети назвали причину ЧП в больнице Каменского

15:48 25 декабря 2019 31
Врач
Инф. «ФАКТОВ»

Стала известна причина ЧП в больнице Каменского (Днепропетровская область), где после операций ухудшилось состояние семи пациентов, а одна из больных скончалась.

«Препарат, на который возникли осложнения, применяется в Украине более 5 лет. Ранее осложнений от действия препарата не возникало. Действия врачей во время проведения оперативных вмешательств экспертом МЗ Украины по анестезиологии признаны профессиональными. За качество препарата ответственность несет производитель», — сказала начальник управления здравоохранения Каменского городского совета Юлия Манаенкова.

Об этом сообщается на страничке «Просто Дзержинск» в социальных сетях. На сегодняшний день известно, что состояние 4 пациентов удовлетворительное, 1 пациент находится в состоянии средней тяжести, еще 1 — в тяжелом состоянии. Все они находятся в больнице им. Мечникова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», врач-анестезиолог из Центрального госпиталя МВД Украины предстанет перед судом из-за халатности и злостного пренебрежения должностными инструкциями, которые стали причиной тяжелой болезни пациентки. Медик во время операции совершил ошибку, введя пациентке наркоз не в трахею, а в пищевод.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Крейг Ленг

Американца – участника АТО, выдачи которого требуют США, освободили из-под стражи

Пенсия в Украине

Пенсионеров увольнять не будут: стали известны "реальные сюрпризы" нового КЗоТа

Собака Долли

«Обрати внимание на мои страдания»: собака мешает хозяйке делать уроки (видео)

Кейт Миддлтон с фотоаппаратом

Кейт Миддлтон опубликовала новое милое фото принца Уильяма с детьми

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер