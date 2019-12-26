«Меня будто похоронили заживо»: жительница Донбасса ошибочно попала под санкции (фото)

Украина

43-летняя жительница Волновахи (Донецкая область) Оксана Полянская почти год не может воспользоваться своими деньгами на счете в банке, встать на учет в центр занятости или устроиться на работу. Оксана ошибочно попала под санкции из-за своей донецкой тезки — пособницы оккупантов. Несмотря на то что ошибку формально уже исправили, женщина пока не восстановила свои права. О жизни «под санкциями» Оксана Полянская рассказала «ФАКТАМ».

«О санкциях в отношении политиков я, конечно, слышала. Но где я, а где политика?!»

20 декабря 2019 года вышел Указ президента Украины № 924/2019 О решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 7 декабря 2019 года «О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», согласно которому, данные граждан, внесенных в санкционный список, уточнены.

Соответственно, пять гражданок Украины, жительниц Донецкой области, которые в марте 2019 года были ошибочно внесены в список лиц, причастных к террористической деятельности, и в связи с этим попали под санкции, должны быть восстановлены в правах.

«ФАКТЫ» ранее сообщали о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Facebook принес извинения медсестре из Бахмута Виктории Агаповой за ошибочное включение ее в санкционный список. В подобной ситуации оказалась и жительница Донецкой области Оксана Полянская, с которой пообщались «ФАКТЫ».

— Оксана Николаевна, 20 декабря вышел Указ президента, согласно которому вы уже не являетесь фигурантом санкционного списка. В связи с этим что-то изменилось в вашей жизни?

— Нет, пока мне извинений никто не принес. Указ увидела, как только он появился на сайте президента Украины — вечером 21 декабря. Я за этим вопросом волей-неволей следила. О медсестре из Бахмута, которая так же, как и я, ошибочно попала в санкционный список, и читала, и сюжет по телевизору видела. Но меня пока не восстановили в правах. В частности, речь о разблокировке моего счета в банке. 23 декабря я пришла в свое отделение банка, сообщила о соответствующем указе и попросила разблокировать мне счет. Специалист финансового учреждения открыл документ на сайте президента и… развел руками: мол, не знаю, как нужно действовать в таких случаях. При мне он обратился за консультацией в центральный офис, но оттуда ответ пока не поступил.

— Когда был заблокирован ваш счет и как вы вообще узнали о том, что попали под санкции?

— Узнала 21 марта 2019 года, когда попыталась снять зарплату со своей банковской карты, но она оказалась заблокирована. Стала звонить на горячую линию в банк. Больше недели мне не могли дать вразумительного ответа на вопрос, по какой причине у меня заблокирован счет. Затем очень туманно сообщили о том, что «мое имя связанно с публичным лицом, которое обвиняется в правонарушении». С каким именно «публичным лицом» и о каком правонарушении речь, я поначалу добиться ни у кого не могла.

В местном отделении банка мне посоветовали письменно обратиться в центральный офис. Обратилась. Спустя месяц получила ответ. В нем был упомянут Указ президента от 19 марта 2019 года и сказано, что, согласно этому документу, я, Оксана Николаевна Полянская, нахожусь под санкциями сроком на три года. Причина не названа.

О санкциях в отношении политиков, которых уличили в преступлениях против Украины, я по телевизору, конечно, слышала. Но где я, а где политика?! Я вообще от этого далека…

«Меня, можно сказать, на десять месяцев вычеркнули из жизни»

— То есть в 2014 году в событиях «русской весны» вы не участвовали?

— Нет! Я веду самый обычный образ жизни. Родилась и выросла в городе Волноваха Донецкой области, вышла замуж, родила и воспитала двоих детей. Никуда из родного города, кроме как в ближайший Мариуполь, не выезжала. К уголовной ответственности не привлекалась. В тех событиях, о которых вы говорите, участия не принимала. У меня нет ни бизнеса, ни друзей из числа тех, кто попал под санкции, так сказать, «за дело».

Оператор теплосети в Волновахе Оксана Полянская

— А где вы работали?

— Я уже много лет в зимний период по договору работала оператором в теплосети, а летом становлюсь на учет в центр занятости. С работой в наших краях туго. И при трудоустройстве, и при постановке на учет в центр занятости мне для получения зарплаты или пособия по безработице нужно предоставить свои банковские реквизиты. А у меня и электронный кабинет, и расчетный счет в банке с марта 2019 года заблокирован. В любом другом банке новый не открывают. Проверено, я пыталась.

Вот уже десять месяцев я не могу ни воспользоваться деньгами на своем счете в банке, ни трудоустроиться, ни встать на учет в центре занятости. Кроме того, невольно изучив суть персональных санкций, я выяснила, что не могу осуществлять нотариально заверяемые сделки — то есть ничего не могу ни купить, ни продать. Выехать за границу тоже не могу, если бы мне вдруг это потребовалось. Так что, сколь серьезное наказание — «санкции», я испытала на себе.

— На какие средства вы живете все это время?

— Слава Богу, у меня есть муж, у которого есть постоянная оплачиваемая работа. Иначе вообще не представляю, как бы я выжила в таких обстоятельствах! Это все равно, что взять человека и заживо похоронить! Меня, можно сказать, на десять месяцев вычеркнули из жизни! И пока еще не восстановили в списках полноправных граждан.

«Свою тезку нашла на „Миротворце“, но оказалось, что и на сайте — не та Оксана»

— Когда вы поняли, что стали жертвой чьей-то ошибки?

— Я сразу заподозрила, что произошла путаница. Но прошло несколько месяцев, прежде чем я стала искать человека, с которым меня спутали. За это время написала несколько запросов: в СНБО, омбудсмену, народному депутату Дмитрию Лубенцу, президенту Украины… Затем запросы в СНБО и СБУ направляли уже сами чиновники, к которым я обращалась.

У меня на руках 12 ответов без конкретики: мол, обращение принято, с ним разбираются. И никаких объяснений, за что именно меня наказали.

В итоге я самостоятельно обнаружила свою тезку на сайте «Миротворец», где собраны данные террористов и их пособников. С такой же фамилией, именем и отчеством на «Миротворце» одна Полянская. Но оказалось, что и на сайте — не та Оксана! Это я поняла, увидев указ президента от 20 декабря 2019 года. В нем сказано, что 48-летняя Полянская Оксана Николаевна была (в мае 2014 года. — Авт.) «председателем территориальной избирательной комиссии № 128» и зарегистрирована в городе Харцызск Донецкой области.

А тезке, которую я нашла на сайте «Миротворец», 39 лет, она зарегистрирована в Донецке, но тоже якобы была «председателем» все того же «избиркома № 128»… Данные на Оксану Полянскую из Донецка и сегодня еще есть на «Миротворце». А санкции в итоге наложили на меня! Мне интересно, почему никто не проверил, выезжала ли я за всю войну хоть один раз на неподконтрольную Украине территорию? Интересно также что с той Оксаной Полянской, которую я нашла на «Миротворце»? Может, среди моих однофамилиц есть еще пострадавшие?

Скриншот сайта «Миротворец» сделан 24 декабря 2019 года – на сайте все еще есть Оксана Полянская 1980 года рождения

В ответах, которые мне прислали, сказано, что «решение по применению ограничительных мер (санкций) в отношении лиц, способствовавших проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, СНБО принимал на основании предложений Службы безопасности Украины». Полагаю, что путаницу допустили именно в указанной службе.

— Планируете требовать компенсации материального и морального ущерба? Сколько вы получали в теплосети, если не секрет?

— В прошлом году зарплата у меня была около шести тысяч гривен. Юрист разъяснила мне, что такие дела рассматривает административный суд. Ближайший расположен в Мариуполе. Я пока не решила, буду ввязываться в судебный процесс или нет. Посмотрим, как скоро меня восстановят в правах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Комитет Верховной Рады по свободе слова официально потребовал от СБУ проверить законность деятельности базы «Миротворец».

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