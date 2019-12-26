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Украина

В центре Харькова облили зеленкой ярого фаната «русского мира»

13:09 26 декабря 2019 42
Андрея Бородавку облили зеленкой
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове облили зеленкой сторонника «Антимайдана» журналиста Андрея Бородавку, который после Революции достоинства уехал в Россию, но был выдан Украине.

Это произошло, когда Бородавка пришел на акцию протеста у здания Харьковской облгосадминистрации, где харьковчане протестовали против возможного обмена арестованных Владимира Дворникова, Сергей Башлыкова и Виктора Тетюцкого, которые обвиняются в теракте в феврале 2015 года возле местного Дворца спорта.

Об этом сообщает в соцсетях организация ВПО Фрайкор.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время событий на Майдане в 2014 году, когда силовики раздели догола Михаила Гаврилюка, позже ставшего народным депутатом Украины, Андрей Бородавка заявлял, что над активистом не издевались, а спасали. Мол, Гаврилюк облил себя бензином, а «беркутовец» с огнетушителем предотвратил самоподжог.

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