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Шоу-бизнес

Известная российская певица объявила о разводе

13:27 26 декабря 2019 1030
Пелагея
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Певица Пелагея, которая была тренером-соперницей Светланы Лободы на российском шоу талантов «Голос. Дети», объявила о расставании с мужем -хоккеистом Иваном Телегиным.

О разводе Пелагея рассказала в Instagram. «О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси», — подчеркнула она, добавив семейное фото.

Певица также отметила, что разводятся они с мужем мирно. «Жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей!» — написала она.

Отметим, что Иван Телегин и Пелагея были женаты два года. У пары есть дочь Таисия, а у Телегина — сын от предыдущих отношений.

РосСМИ отмечают, что Телегина недавно видели в обществе неизвестной блондинки.

Телегин

Напомним, что Слава и Эдгар Каминский, которые ранее объявили о разводе, удивили нежным поцелуем.

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