Дорожники просят у Зеленского вернуть долг почти в 3 миллиарда гривен

Украина

Государство задолжало компаниям, которые строят в Украине дороги, 2,7 миллиардов гривен, в том числе и за работы по строительству трассы Запорожье — Мариуполь, которое во время одной из своих рабочих поездок обсуждал президент Украины Владимир Зеленский.

О состоянии дел с расчетами говорится в обращении к президенту и руководству Кабмина Национальной ассоциации дорожников Украины, скан которого на своей страничке в соцсетях выложил бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян. «Больше месяца правительство не оплачивает счета за построенные частными компаниями дороги, срывает также зимнее содержание дорог и подготовку к следующему строительному сезону. Задолженность уже превысила 2,7 млрд гривен», — пишет Омелян.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре 2019 года Владимир Зеленский записал видеообращение, находясь за рулем автомобиля Tesla. Он рассуждал об ошибках и успехах власти. Кстати, в качестве успеха он вспомнил строительство за три месяца 130 км дороги Запорожье-Мариуполь.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter