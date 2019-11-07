Украина

Мысли за рулем: Зеленский в Tesla поразмышлял об успехах и ошибках власти (видео)

В четверг, 7 ноября, в сети появилось видео монолога президента Владимира Зеленского, в котором он поделился своими мыслями об успехах и ошибках новой Верховной Рады, проблемами, стоящими перед молодым правительством, «посадках», непростом разведении войск на Донбассе и другими моментами, которые волнуют украинцев.

Во время своего монолога Зеленский едет за рулем электрокара Tesla.

По поводу молодого нового правительства президент отметил, что вместе с положительными начинаниями, есть и пробелы. С теми, кто не справится с работой до конца года, Зеленский пообещал попрощаться.

По его словам, члены нового правительства должны сосредоточиться на воплощении принятых законов и реформ, несмотря на критику.

Президент признал, что сейчас очень много критикуют украинцы не только парламент, правительство, но и его лично.

«Но если я привык, то нашему молодому правительству очень тяжело сейчас… Они должны сосредоточиться на тех законах и реформах, которые нужно воплощать в жизнь», — сказал Зеленский.

При этом президент отметил, что страхи, которые ходили в обществе, о том, что правительство продержится два месяца, а доллар будет по 100 гривен, не подтвердились.

По его словам, международные партнеры от Украины не отвернулись, он продолжает работать, хотя ему «давали срок до октября». Также напомнил Зеленский, что людей пугали эскалацией конфликта на Донбассе и полномасштабной войной, но ничего этого не произошло.

Также Зеленский подробно остановился на вопросе разведения войск на Донбассе. Там, где это уже произошло — в Станице Луганской и Золотом (Катериновке) — и где только намечается — в Петровском Донецкой области. После этого разведения президент надеется на переговоры в нормандском формате.

На саммите Зеленский хочет поднять вопросы обмена пленными, также определить дальнейшие точки разведения войск на Донбассе.

По словам главы государства, все, что будет рассмотрено на встрече нормандской четверки, будет вынесено на рассмотрение украинского общества.

Вспомнил Зеленский и об успехах. Как пример он привел строительство за три месяца 130 км дороги Запорожье-Мариуполь. Сейчас начинается строительство окружной дороги в Днепре. А также строительство школ в сельской местности и выделение школьных автобусов.

В список достижений Зеленский записал увеличение на 16 процентов бюджета для армии.

Напомним, предыдущий ролик из салона элитного электрокара Зеленский записал в начале июля, когда призывал голосовать на парламентских выборах за партию «Слуга народа».

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