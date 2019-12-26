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Дело об "угрозах Зеленскому": Зверобой рассказала о допросе в ГБР (видео)
Волонтер Маруся Зверобой, к которой с обысками приходили сотрудники Госбюро расследований вместе с бойцами подразделения СБУ «Альфа», побывала на допросе в ГБР.
«Допрос отвечал правовым нормам, не то, что обыск. Спрашивали, знаю ли я Федину? Все знают Софию Федину. Все было прилично, посмотрим, так ли это будет продолжаться. Еще должен быть допрос Федины и возможный обыск у нее», — рассказала она после допроса журналистам и добавила, что остается в статусе свидетеля по делу, которое завели за высказывания в адрес президента Владимира Зеленского.
«Следователь спрашивал, есть ли у меня отрицательное отношение к Зеленскому. Я не знаю, сильно переживать за человека, которого могут подорвать, это позитивно или негативно? Это — философский вопрос. Потому что мой отец, когда за меня переживает, то на меня кричит, как бешеный. Поэтому не знаю, как они это там расшифруют», — рассказала волонтер.
Также во время импровизированного брифинга она сообщила о подаче заявления на руководителя ГБР Романа Трубу. По словам адвоката Зверобой, в заявлении идет речь о служебном подлоге должностным лицом. Речь идет о том, что, по словам Маруси Зверобой, во время обыска ей представили определение из Печерского райсуда Киева, а не из Шевченквоского, как должно. Защита считает, что Роман Труба ввел суд в заблуждение.
Трансляцию вел телеканал «Прямой».
По словам Маруси Зверобой, следующий допрос назначен на 10 января 2020 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Маруся Зверобой не доверяет заявлениям правоохранителей о том, что возможные участники убийства журналиста Павла Шеремета планировали сделать ее «сакральной жертвой» для отвлечения внимания.
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