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Эксперты определили лучшую водку, созданную по коньячной технологии
В конце ноября эксперты Института потребительских экспертиз провели дегустацию и высоко оценили качество премиум-водки Shustoff — первой в мире водки, произведенной по коньячной технологии.
Специалисты особенно отметили мягкий вкус, приятный аромат и длительное послевкусие продукта. Производители объясняют свой успех использованием уникальной рецептуры Николая Шустова, созданной им 150 лет назад.
По их словам, особый метод фильтрации и добавление в состав ароматных спиртов белого мускатного винограда, выдержанных в дубовой бочке, создают особенную органолептику водки Shustoff.
Водка изготовляется из наилучшего спирта нового поколения «Пшеничная слеза» и чистейшей артезианской воды, что делает ее вкус мягким и гармоничным, а наутро наблюдается отличное самочувствие.
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