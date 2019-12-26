Самые красивые детские торты: «Модница», «Пиратский корабль» (фото)

Стиль жизни

Тортами американского кондитера Елены Так можно любоваться бесконечно. Их дизайн вызывает восторг, не говоря уже о вкусе. Отдельная ниша — детские торты. К слову, удивить ребенка порой сложнее, чем взрослого. О создании детских тортов Елена Так рассказала «ФАКТАМ».

— Елена, ваш торт «Модница» — это кукла, о которой мечтают многие девочки. Как он родился?

— Предыстория этого торта такова. Я кондитер-самоучка. Моим первым учителем стал интернет, в нем я постигала способы декорирования тортов. Первые торты украшала мастикой. Назвать это тонкой филигранной работой было сложно. Декор был несколько тяжелым на вид. Однажды я прочитала в соцсетях о моделирующем шоколаде. Задала вопросы: «Что это? Можно ли где-то купить? Или можно изготовить?» Мои вопросы были проигнорированы. Не все кондитеры желают делиться секретами. А когда я уже не ждала ответа, мне написала незнакомая девушка-кондитер и пригласила в «Baking Art Студию», где она работала, чтобы продемонстрировать, как делается моделирующий шоколад.

Елена Так: «Каждый торт – маленькая история, рассказанная для именинника» (фото из альбома Елены Так)

Американец, владелец этой кондитерской школы, видя мое упорство и стремление научиться, любезно предложил мастер-класс и поделился своим собственным рецептом. И всё это совершенно бесплатно! А в придачу подарил мне большой кусок моделирующего шоколада насыщенного фиолетового цвета, чтобы я упражнялась. В то время я не была сторонником ярких красок, но этот его подарок перевернул мое представление о цветах.

Торт «Модница» — моя первая работа, которую я декорировала моделирующим шоколадом — тем самым, который мне был подарен этим бескорыстным человеком. До сих пор помню ощущение радости работы над этим тортом. Торты-куклы были и остаются модными и популярными. Помню, как тогда мне захотелось, чтобы всё у моей модницы было по-настоящему: шляпка, шоколадная сумочка и перчатки. Из моделирующего шоколада можно делать всё!

— Невероятно.

— Признаюсь, что моему восторгу не было предела! Шоколад не обвисал, рюши и складки платья держались так, как мне хотелось. Именно тогда я поняла, что в торте можно воплотить любую фантазию. Сейчас декорации делаю только из моделирующего шоколада.

Торт «Модница» выполнен из моделирующего шоколада (фото из альбома Елены Так)

— Кому же предназначался торт «Модница»?

— Сделала его в подарок на день рождения маленькой девочке, которая была волонтером-моделью для публикаций моих первых тортов и печенья. Девочка, увидев торт, была в восторге и сказала, что, когда вырастет, тоже будет модницей.

— Невероятно красив и ваш торт «Пиратский корабль». Как он был создан?

— Года три назад, когда я только начала создавать свои первые фигурные торты, мама маленького мальчика обратилась ко мне с просьбой сделать торт с пиратским кораблем для ее сына. Помню, я очень боялась брать заказ, ведь никогда не делала ничего подобного.

Но вот работа началась. Страх куда-то пропал, сделала чертежи корабля, по их размерам вырезала детали из мастики, собрала, скрепила… Вот и корпус, и палуба… Надо сделать пушку, корабль ведь пиратский. Обязательно нужен штурвал. Вырезала два круга, соединила их с помощью зубочисток. А как же сделать паруса? Они должны быть легкие. Вот и пришло время попробовать впервые работать с вафельной бумагой. Нанизала красные паруса из вафельной бумаги на китайские палочки и установила их на палубе корабля.

По словам кондитера, торт «Пиратский корабль» привел именинника в восторг (фото из альбома Елены Так)

Я всегда глубоко ухожу в дизайн и настолько четко представляю себе картинку того, что делаю, что в итоге всё получается как-то само собой. Деталь за деталью, шаг за шагом… Сундук на морском дне набит «драгоценностями». И даже крышка открыта и не падает. Сейчас я уже нашла решение, как сделать эффект воды, но три года назад этого не знала. Поэтому оттенила голубую мастику серебристой краской. Долго не могла сообразить, как сделать песок, да так, чтобы он держался не только на горизонтальной, но и на вертикальной поверхности. Сообразила обмазать поверхность липким сиропом и посыпать высушенной бисквитной крошкой. Сейчас многое сделала бы по-другому, но тогда казалось, что это самый лучший торт в моей жизни.

— Каким был вкус?

— Как и торт «Модница», это классический медовик с ягодой.

— Имениннику торт понравился?

— Торт понравился всем — и четырехлетнему мальчику, и родителям, и гостям. Все приглашенные пришли в костюмах пиратов, а именинник, конечно же, был капитаном корабля и предводителем пиратов! Малыш был счастлив. Его мечта сбылась! Думаю, в жизни этого мальчика будет еще много вкусных и красивых тортов. Но детские впечатления и воспоминания от его первого тортика останутся в памяти навсегда.

— Еще в одном вашем торте поражают цветы. Они словно из хрусталя.

— На самом деле они из карамели. Сразу скажу, что их создание — это не легкий процесс. Расплавленная карамель может нанести глубочайший ожог, поэтому работать с ней нужно очень осторожно. Карамель быстро остывает и, если не успеешь придать желаемую форму, нужно начинать все с самого начала. Карамель ломкая, поэтому можно легко порезаться острым краем. Кроме того, карамельные изделия реагируют на влажность и температуру воздуха, они могут мутнеть и липнуть. Однако по красоте, тонкости и прозрачности их можно сравнить только с хрусталем.

Карамельные цветы смотрятся словно хрустальные (фото из альбома Елены Так)

— Какой же у этого тортика вкус?

— В нем я соединила воздушное безе с легким заварным кремом и ванильным бисквитом — и все это дополнила свежей ягодой.

— Прекрасен также тортик со спящим в кроватке медвежонком.

— В Америке девушки устраивают праздник своей подруге, ожидающей ребенка. Они дарят подарки для будущего малыша и, конечно же, устраивают чаепитие с тортиком, символизирующим торжество. На этом красивом празднике, как правило, присутствует фотограф, поэтому заранее продумываются и оговариваются цветовая гамма и стиль. Каждый торт — это маленькая история, рассказанная для именинника. И если возникают теплые чувства при виде торта, значит, работа удалась.

Очень красив торт со спящим в кроватке медвежонком (фото из альбома Елены Так)

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