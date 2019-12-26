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РосСМИ назвали дату и место обмена пленными между Украиной и Россией
В России в медиа названа предположительная дата, когда состоится обмен украинцев, незаконно удерживаемых в плену на оккупированной части Донбасса. Ожидается, что обмен состоится 29 декабря.
Участники последних минских переговоров никаких конкретных дат не разглашали, ограничившись прогнозом, что все решится «до Нового года», а менять будут «всех установленных на всех установленных».
В росСМИ озвучили и предположительное место, где состоится обмен. Процедуру планируется осуществить в районе КПВВ «Майорск». В пользу этой версии говорит тот факт, что 29 декабря и пункт пропуска, и дорожный коридор из оккупированной Горловки до КПВВ будет закрыт «по техническим причинам».
Напомним, по поводу численности лиц, которых задействуют в обмене, пока нет ясности. По данным украинской стороны, на оккупированной территории Донбасса удерживаются до 250 заложников.
26 декабря стало известно, что в списки на обмен и выдачу в ОРДЛО включен Николай Бутрименко, которого подозревают в причастности к гибели спецназовцев на Донбассе в 2014 году. А семьи героев Небесной Сотни просят не включать в списки на обмен бывших «беркутовцев».
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