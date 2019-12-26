Олег Винник рассказал, как по утрам балует любимую

Шоу-бизнес

Популярный певец Олег Винник, назвавший ранее возможное имя дочери, сделал очередное личное признание. Косвенно он подтвердил, что его сердце занято. В интервью «Теленеделе» Олег Винник раскрыл подробности повседневной жизни и рассказал о романтике в его жизни.

«Для меня важно удивлять любимую, однако я не ищу особенных моментов. Порой могу проснуться утром и без раздумий приготовить что-нибудь вкусное. Даже „из ничего“, если в холодильнике окажется практически пусто. По сей день всегда попадал в точку. Ведь когда готовишь не для себя, получается гораздо вкуснее», — признался Олег.

Правда, готовить он не особо любит, предпочитает простую домашнюю кухню. Артист следит за своей формой, поэтому придерживается сбалансированного питания. Экзотику он пробует во время отдыха.



«Пробовал лягушек, мясо крокодила, саранчу. Больше всего мне понравились белые черви, приготовленные во фритюре с разнообразными специями: чили, чеснок, лемонграсс и др. А вот крокодил чем-то курицу напомнил, только с ароматом рыбы», — рассказал Олег.

Артист много работает и любит отдыхать в комфорте. Особенно ему понравился отпуск в Доминикане, где он поселился на вилле. Певец говорит, что роскошь ему ни к чему. Главное, чтобы на отдыхе было интересно.



«В повседневной жизни, в турах для меня важен комфорт, но опять-таки — никакой помпезности. Вещи недолговечны. И со временем все теряет свою привлекательность. Главное — цивилизованность и самодостаточность. Самовыражаться нужно иначе», — считает певец и подчеркивает, что не является транжирой. Не экономит только на здоровье.

Напомним, Олег Винник не афиширует личную жизнь и не комментирует слухи о романах. СМИ давно поженили его с бэк-вокалисткой Таюне. При каждом появлении их на публике приписывают романтические отношения.

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